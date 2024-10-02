Emekliye ATM önünde gasp
İzmir'in Konak ilçesinde bir emekli, ATM'den maaşını çektiği sırada gasp edildi. 75 yaşındaki emekli M.E'yi saldırıp gasp eden zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Gasp anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 02.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:53
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İzmir'in Konak ilçesine bağlı Murat Reis Mahallesi'ndeki bir ATM'den 25 Eylül günü saat 01.30 sıralarında H.K, emekli maaşını çektiği sırada darbedilerek gaspa uğradı.
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Gasp şüphelisi H.K'nin elindeki 5 bin TL'yi alıp kaçtı.
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H.K'nin şikayeti sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.