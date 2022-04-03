Ramazan ayının sonunda kutlanacak olan Ramazan bayramında emekli ikramiyesi ödemesi bekleyen emekliler, Emekli maaşları Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusunu araştırmaya başladı. Bilindiği gibi memur, SGK ve BAĞKUR emeklileri her sene dini bayramlardan önce emekli ikramiyesi alıyor. Gelen son emekli maaşı zammının ardından 2022 bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularının cevabı...