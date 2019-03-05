Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Kurban ve Ramazan bayramları emekli maaşları ve ikramiye ödemeleri için yapılan sorgulamalar netlik kazanmaya başlıyor.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
2019 Ramazan Bayramı'nda 4, 5 ve 6 Haziran’da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve bankalar yarım gün çalışıyor. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geldiği için maaşların en geç 27 Mayıs’ı takip eden 5 günde yani 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs günlerinde ödenmesi bekleniyor.
EMEKLİ EN AZ 1000 TL ALACAK?
Emekli maaşlarına ek ödemeler ile birlikte toplamda 1000 liradan aşağı ödeme artık yapılmayacak. Özellikle 1000 liranın altında bulunan yaklaşık 220 bin kişi için sevinç kaynağı olacak bu haber ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haftalardır arama motoru üzerinden araştırılıyor. Maaşı 600 ile 999 lirası arasında olan bireyler yeni yılda alınan zamdan sonra artık 1000 liranın altında maaş almaması konusunda mütabakata varıldı.
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