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        Haberler Gündem EMEKLİYE İKRAMİYESİ SON DAKİKA! Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye ne zaman yatacak? 2023 Çalışan emekliye ikramiye Meclis'e geldi mi?

        Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

        Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin gözler Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlanacağı üzere ilk düzenlemeden yararlanamayan ÇKS kaydı olan çiftçi ve çalışan emekli olmak üzere toplamda 4 milyon 680 bin kişinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurmuştu. Söz konusu düzenleme torba yasa teklifinin içine dahil edildi. Peki, "Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emekliye ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?" İşte 2023 emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:25
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        Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ÇKS kaydı olan çiftçi ve çalışan emeklilere de ikramiye ödeneceğini duyurmuştu. Çalışan emeklilere ikramiye ödemesine ilişkin madde torba kanununa eklenirken, gözler Meclis'e çevrildi. Peki, "Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emekliye ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?" İşte detaylar...

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        "EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

        Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

        Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

        "4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

        Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.

        Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

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        ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında 5 Aralık'ta Genel Kurul'a gelen torba yasanın en geç önümüzdeki hafta TBMM'de kabul ederek yasalaşması çalışan emeklilere de en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

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        ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

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        ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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