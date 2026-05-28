Emekliye ÖTV'siz alınabilecek araç modelleri 2026: Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı?
Emekliye ÖTV muafiyetli araç satışıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, gündemdeki kanun teklifi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme iddiaları sonrası ÖTV'siz araç hakkının yürürlüğe girip girmediği merak konusu oldu. TBMM'ye sunulan teklif kapsamında yaş, gelir ve emeklilik kriterlerine ilişkin ayrıntılar araştırılırken, gözler Meclis sürecine çevrildi. Özellikle sıfır otomobil almak isteyen emekliler, olası düzenlemenin kapsamı, yaş şartı ve hangi marka-modelleri kapsayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları ne? İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi...
ÖTV MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan kişiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Buna göre, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına dair resmi sağlık kurulu kararı bulunan engelli bireyler de, Kanun’da belirtilen taşıtların ilk satın alımında on yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Böylece sürücü belgesi alamayan ortopedik engellilerin de araç edinirken vergi avantajından faydalanmasının önü açılmış oldu.
Türkiye’de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen üst fiyat sınırları çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi ödemeden otomobil satın alma hakkına sahip bulunuyor. Engel oranı bu seviyenin altında olan kişiler için ise vergi muafiyetinden yararlanabilmenin temel şartı, aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması olarak uygulanıyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlarken, her engel grubuna göre farklı kriterler içeriyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.
Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.