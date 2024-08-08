Emel Dereli, gülle atma elemelerini 13. sırada tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar gülle atma elemeleri gerçekleştirildi. Milli sporcu Emel Dereli, elemeleri 13. sırada tamamlayarak finale yükselemedi.
Giriş: 08.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:05
Stade de France'da yapılan gülle atma eleme atışlarında milli sporcu Emel Dereli, 17.02'lik derecesiyle kendi serisini 13. sırada tamamladı.
Genel klasmanda 24. olan Dereli, finallerde yarışma hakkı kazanamadı.
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