Emel Müftüoğlu, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Şarkıcı yayınladığı videoya, "Şimdi sizi çok güldüreceğim ... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.
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