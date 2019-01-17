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"SOSYAL MEDYA ŞİDDETİ BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Murat Özdemir hakkında yorumlarına açıklık getiren Müftüoğlu, "Benim kadar çok hayvan seven ya da canlı seven biri için bu şekilde yanlış anlaşılmak hiç hoş olmadı. Cümleler ters çevrildiği ve saçma bir yerden başlandığı için saçma sapan bir olaya dönüştü. İşin aslı şuydu; Muhabir, bana 'papağan davasını biliyor musunuz?' diye sordu. 'Hayır' dedim. Çok net bir şey bilmiyorum, sadece dün gece çok merak ettim, herkes ayılıp bayılıyordu. (Sosyal medyada kullandığım tek şey Instagram) 'Neye bu kadar ayılıp bayılıyorlar, niye bir insana bu kadar hakaret ediliyor, kamyonun altında kalsın parça pinçik olsun, Allah belasını versin diye düşünüyorlar?' diye merak ettim.