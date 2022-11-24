Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz

Mersin'de Erdemli Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu'ndan 1967 yılında mezun olan 20 arkadaş, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Türkçe öğretmenleri Emel Yılmaz'ı ziyaret etti. Öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıkları Yılmaz'a çiçek takdim etti. 55 yıl önceki öğrencileriyle bir ara gelmenin sevincini yaşayan Emel öğretmen, "Eski günler aklıma geldi ve duygulandım. Onlar benim öğrencilerim değil, dostum ve arkadaşım oldular" dedi

Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz
Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz
0:00 / 0:00
DHA

Mersin'deki Erdemli Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu'nda 1967 yılında mezun olan 20 arkadaş, sosyal medya üzerinden haberleşti.

DHA'nın haberine göre buluşma ayarlayan lise arkadaşları, Türkçe öğretmenleri Emel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Emel öğretmen, 55 yıl önceki öğrencileriyle bir ara gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Emel Yılmaz, "Eski günler aklıma geldi ve çok duygulandım. Şimdi onlar benim öğrencilerim, değil onlar benim dostum ve arkadaşım oldular. Öğrencilerimle sohbet etmenin güzelliğini yaşadım. Son zamanlardaki en güzel anım diyebilirim. Bana bu güzel sürprizi hazırlayan ve bir araya gelmemizi sağlayan öğrencilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

55 YIL SONRA GELEN MUTLULUK

Yılmaz'ın öğrencilerinden Dudu Sert, "Onunla bir araya gelmek istediğimizi kendisine söyledik ve Erdemli'ye gelebileceğini söyledi. Hemen arkadaşlarımız ile haberleştik ve 55 yıl önceki öğretmenimiz Emel Yılmaz hocamızla bir araya geldik. İnanın çok mutlu olduk. Hocamızla sohbet ettik onunla eski günleri yad ettik. Emel hocamız bizler için çok kıymetli bir öğretmenimizdi. Hiçbir öğrencisini kırmaz, onları evlatları gibi görürdü. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hem öğretmenler gününü kutladık hem de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİMİZ BİZLERE TÜRKÇEYİ, EDEBİYATI SEVDİRDİ'

Emel öğretmenin eski öğrencilerinden Ahmet Sar ise, "Bana Türkçeyi sevdiren öğretmenimiz Emel Yılmaz hocamızdır. İyi ki Emel hocamız vardı. Köyden geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk, ama öğretmenimiz bizlere Türkçeyi, edebiyatı sevdirdi. Çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Yıllar sonra öğretmenleri ile bir araya gelen öğrenciler, emekli öğretmen Emel Yılmaz´ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çiçek takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mardin’de sonbahar renkleri
YAŞAM Mardin’de sonbahar renkleri
Görme engelli Zeynep öğretmenin hayali gerçek oldu
YAŞAM Görme engelli Zeynep öğretmenin hayali gerçek oldu
Bir gece herkes gibi uyudu fakat ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!
YAŞAM 9 yıl boyunca uyuyan kız, 21 yaşında uyandı
Günlük burç yorumları! (24 Kasım 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Kasım 2022 Çarşamba Sayısal loto kazanan numaralar, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM Sayısal Loto sonuçları açıklandı 23 Kasım 2022 ...
Şans Topu sonuçları belli oldu! 20 Kasım 2022 Perşembe Şans Topu numaraları açıklandı |Son dakika: Şans Topu sonuç sayfası sorgulama!
YAŞAM Şans Topu açıklandı: 23 Kasım 2022 Çarşamba
Avrupalı iki gezgin arp ve gitarla Türkiye'yi keşfediyor
YAŞAM "Modern çağın gelenekçi gezginleri"
Uçak modu ne işe yarar, uçuş sırasında neden kullanılır, kullanmazsak ne olur?
YAŞAM Uçak modu nedir ve ne işe yarar?
O özelliğiyle dünyada dokuzuncu! 'Katil dağ' deniliyor ama...
YAŞAM O özelliğiyle dünyada dokuzuncu! 'Katil dağ' deniliyor ama. ...
NASA'dan asık suratlı 'Güneş' paylaşımı... Bu sefer güldürmedi!
YAŞAM NASA'dan yeni paylaşım... Bu sefer 'güldürmedi'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.