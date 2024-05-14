Emel Sayın, "Bügünü anacağım"

"BUGÜNÜ ANACAĞIM"

Yaşadığı yılların gözünün önünden gittiğini, hem hüzünlenip hem neşelendiğini belirten Emel Sayın, "Duygu yoğunluğu içindeyim. Aylin ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çok kıymetli bir sanatçı ve çok kıymetli bir insan, onu çok seviyorum. Bana böyle sürpriz bir konser hazırladılar. Tabi ki seve seve geldim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum ve ağladım. Bu konserde eskilere gittim. Neler yaşadığımı hiç unutmayacağım. Muhteşem bir gece oldu. İnşallah yine hep beraber olacağız. Bugünü tekrar tekrar konuşup, anacağız. Beni çok mutlu ettiler. Bu konseri TBMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk Müziği Korosu ile Aylin Vatankoş gerçekleştirdi. Beni bunca yıl sonra çok heyecanlandıran ve çok mutlu eden bir konserdi. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Fotoğraflar:DepoPhoto, DHA