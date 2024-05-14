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        Haberler Magazin Emel Sayın, "Bügünü anacağım"

        Emel Sayın, "Bügünü anacağım"

        Yeşilçam'ın ünlü şarkıcısı Emel Sayın'a TBMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk Müziği Korosu sürpriz bir konser hazırladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:21
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        78 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Sayın'a TBMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk Müziği Korosu sürpriz bir konser hazırladı. Sayın'ın bugüne kadar hayat verdiği şarkıların seslendirildiği konserde ünlü şarkıcı Emel Sayın duygu dolu anlar yaşadı.

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        TBMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk Müziği Korosu, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde, Türk sinemasının ünlü ismi Emel Sayın için 'Emel Sayın Şarkıları Bahar Konseri' düzenlendi. Aylin Vatankoş'un şefliğini yaptığı koroda birçok sanatçı yer alırken, konser halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşti. Emel Sayın'ın sevilen şarkılarının söylendiği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kendi adına düzenlenen gecede çok duygulandığını ve geçmiş günlerini hatırladığını ifade eden Sayın, seyircilerin yoğun talebi üzerine en sevilen şarkısı olan 'Mavi Boncuk' şarkısını da söyledi. Konser sonunda Sayın'a çiçek takdim edildi.

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        "BUGÜNÜ ANACAĞIM"

        Yaşadığı yılların gözünün önünden gittiğini, hem hüzünlenip hem neşelendiğini belirten Emel Sayın, "Duygu yoğunluğu içindeyim. Aylin ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çok kıymetli bir sanatçı ve çok kıymetli bir insan, onu çok seviyorum. Bana böyle sürpriz bir konser hazırladılar. Tabi ki seve seve geldim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum ve ağladım. Bu konserde eskilere gittim. Neler yaşadığımı hiç unutmayacağım. Muhteşem bir gece oldu. İnşallah yine hep beraber olacağız. Bugünü tekrar tekrar konuşup, anacağız. Beni çok mutlu ettiler. Bu konseri TBMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk Müziği Korosu ile Aylin Vatankoş gerçekleştirdi. Beni bunca yıl sonra çok heyecanlandıran ve çok mutlu eden bir konserdi. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

        Fotoğraflar:DepoPhoto, DHA

        #emel sayın
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