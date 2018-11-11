Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi

11.11.2018 - 09:51 | Güncelleme:

Ünlü popçu Mustafa Sandal ile 10 senelik evliliğini geçtiğimiz Haziran ayında noktalayan Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı. İkili, muhabirler tarafından ilk kez dün akşam bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin görüntü almamasını rica eden Saran, "Lütfen çekmeyin artık. Teşekkür ederiz" dedi

  • 1 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Ünlü popçu Mustafa Sandal ile 10 senelik evliliğini geçtiğimiz Haziran ayında noktalayan Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı. 

  • 2 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Posta'tan Ali Keser'in haberine göre, ikili, muhabirler tarafından ilk kez dün akşam bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta karşılarında basın mensuplarını buldu. 

  • 3 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Sadettin Saran sevgilisi Emina Jahovic'i otomobiline bindirirken objektifleri fark etti.

  • 4 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Gazetecilerin görüntü almamasını rica eden Saran, "Bu kadar fotoğraf yeter arkadaşlar. Lütfen çekmeyin artık. Teşekkür ederiz" dedi. 

  • 5 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Jahovic ise kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümsemekle yetindi.

  • 6 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Ünlü işadamı, geçtiğimiz günlerde Sırp şarkıcıyla birlikte olan fotoğrafını ilk kez paylaşmış, "Emina Saran ailesine katıldı" yorumları yapılmıştı.

  • 7 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    İşadamı Sadettin Saran'ın Instagram sayfasında 'Çok özledim' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmıştı. Takipçileri fotoğraftaki kişinin adı Sadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Emina Jahovic olduğunu iddia etmişti. Gelen yorumlar üzerine Saran fotoğrafın altına "kızım" notunu eklemişti.

  • 8 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 9 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 10 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 11 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 12 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 15 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 16 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 17 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 18 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 19 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 20 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 21 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 22 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 23 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 24 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 25 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 26 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 27 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 28 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 29 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 30 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 31 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 32 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 33 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 34 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 35 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 36 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 37 Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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