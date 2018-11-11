Emina Jahovic ile sevgilisi Sadettin Saran ilk kez görüntülendi

Ünlü popçu Mustafa Sandal ile 10 senelik evliliğini geçtiğimiz Haziran ayında noktalayan Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı. İkili, muhabirler tarafından ilk kez dün akşam bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin görüntü almamasını rica eden Saran, "Lütfen çekmeyin artık. Teşekkür ederiz" dedi