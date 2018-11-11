Ünlü popçu Mustafa Sandal ile 10 senelik evliliğini geçtiğimiz Haziran ayında noktalayan Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı.
Posta'tan Ali Keser'in haberine göre, ikili, muhabirler tarafından ilk kez dün akşam bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta karşılarında basın mensuplarını buldu.
Sadettin Saran sevgilisi Emina Jahovic'i otomobiline bindirirken objektifleri fark etti.
Gazetecilerin görüntü almamasını rica eden Saran, "Bu kadar fotoğraf yeter arkadaşlar. Lütfen çekmeyin artık. Teşekkür ederiz" dedi.
Jahovic ise kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümsemekle yetindi.
Ünlü işadamı, geçtiğimiz günlerde Sırp şarkıcıyla birlikte olan fotoğrafını ilk kez paylaşmış, "Emina Saran ailesine katıldı" yorumları yapılmıştı.
İşadamı Sadettin Saran'ın Instagram sayfasında 'Çok özledim' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmıştı. Takipçileri fotoğraftaki kişinin adı Sadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Emina Jahovic olduğunu iddia etmişti. Gelen yorumlar üzerine Saran fotoğrafın altına "kızım" notunu eklemişti.
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