Emina Jahovic'in Mustafa Sandal ile boşanma sebebi Sadettin Saran mı?

Şarkıcı Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile evliyken Sadettin Saran ile yakınlaştığı iddiasına yanıt verdi. Jahovic, "Evliliğim ihanet yüzünden bitmedi. Bizde aşk ve sevgi tükendi. Bu yüzden ayrıldık. Şimdi sadece iki arkadaşız. Yaman ile Yavuz’un anne-babasıyız" açıklamasını yaptı