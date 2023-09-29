Emina Jahovic: Sevgilim çocuklarımı da sevmeli

"ÇOCUKLARLA İLGİLENİYORUM" Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Emina Jahovic, basın mensuplarıyla sohbet etti. Jahovic, "Bir toplantım vardı, onu bitirdim. Çocuklar bir saat sonra okuldan çıkacaklar. Onları bekliyorum. Onları alıp, eve gideceğiz. Çocukların ergenlik dönemi. O yüzden çok hassas oluyorlar. Onlarla ilgileniyorum. Ağabey-kardeş çok iyi anlaşıyorlar. Yavuz, çok koruyucu. Yaman'ı koruyor. Yavuz, futbolu çok seviyor ve inatçı bir karaktere sahip bir çocuk. " dedi.

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"O DERİNLİKLERE GİREMİYORUM"



"Yazın birkaç konser verdim, ondan sonra çocuklarla bir arada tatil yaptık" şeklinde konuşan Jahovic, "Yeni bir albüm çalışmam var o devam ediyor. Türkiye için bir albüm çıkarmayı düşünmedim çünkü benim söz yazma gibi bir yeteneğim yok. Türk diline çok hâkim olmadığım için o derinliklere giremiyorum maalesef. Türkiye'de en beğendiğim şarkıcı tabii ki Sezen Aksu. Başka kim olacak? Bir de rapçi Ezhel'i çok severim ve dinlerim" ifadelerini kullandı.