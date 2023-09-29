Emina Jahovic: Sevgilim çocuklarımı da sevmeli
Etiler'de görüntülenen Emina Jahovic, gazetecilerle sohbet etti. Mustafa Sandal ile birlikteliğinden Yaman ve Yavuz adında iki oğlu bulunan Jahovic, "Hayatımda şimdi hiçbir erkek yok. Benim iki erkek çocuğum var. O yüzden erkek arkadaşım olacak kişinin beni sevdiği kadar çocuklarımı da sevmesi lazım" şeklinde konuştu
2008'de Mustafa Sandal'la evlenen ve bu birliktelikten Yaman ile Yavuz isminde iki çocukları olan Emina Jahovic, 2018'de boşanmıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sandal ile yollarını ayırmasının ardından çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlayan Jahovic, Etiler'deydi.
"ÇOCUKLARLA İLGİLENİYORUM"
Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Emina Jahovic, basın mensuplarıyla sohbet etti. Jahovic, "Bir toplantım vardı, onu bitirdim. Çocuklar bir saat sonra okuldan çıkacaklar. Onları bekliyorum. Onları alıp, eve gideceğiz. Çocukların ergenlik dönemi. O yüzden çok hassas oluyorlar. Onlarla ilgileniyorum. Ağabey-kardeş çok iyi anlaşıyorlar. Yavuz, çok koruyucu. Yaman'ı koruyor. Yavuz, futbolu çok seviyor ve inatçı bir karaktere sahip bir çocuk. " dedi.
"O DERİNLİKLERE GİREMİYORUM"
"Yazın birkaç konser verdim, ondan sonra çocuklarla bir arada tatil yaptık" şeklinde konuşan Jahovic, "Yeni bir albüm çalışmam var o devam ediyor. Türkiye için bir albüm çıkarmayı düşünmedim çünkü benim söz yazma gibi bir yeteneğim yok. Türk diline çok hâkim olmadığım için o derinliklere giremiyorum maalesef. Türkiye'de en beğendiğim şarkıcı tabii ki Sezen Aksu. Başka kim olacak? Bir de rapçi Ezhel'i çok severim ve dinlerim" ifadelerini kullandı.
"ERKEK ARKADAŞIMIN ÇOCUKLARIMI SEVMESİ LAZIM"
Ayrıca basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularını da cevaplayan Emina Jahovic, "Hayatımda şimdi hiçbir erkek yok. Benim iki erkek çocuğum var. O yüzden erkek arkadaşım olacak kişinin beni sevdiği kadar çocuklarımı da sevmesi lazım" dedi.