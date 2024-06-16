Emina Yahovic'in şezlong rekoru
Emina Yahovic, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ailesiyle birlikte tatil yapan Yahovic, bir otelin plajında altı saat boyunca yerinden kalkmadı
Giriş: 16.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:35
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Şarkıcı Emina Yahovic, ailesiyle birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emina Yahovic, Yalıçiftlik'te bulunan bir otelin plajındaydı.
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Altı saat boyunca şezlongda oturan Emina Yahovic, aile fertleriyle sohbet etti.
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42 yaşındaki şarkıcı daha sonra küçük bir erkek çocuğun yanına gelmesiyle şezlongdan kalkıp, onunla birlikte denize girdi.