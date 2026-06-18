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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Bakan Kurum'u kabul etti

        Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurum'u kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Emine Erdoğan, Bakan Kurum'u kabul etti

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra "Daha temiz, daha yeşil bir dünya" anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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