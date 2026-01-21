Habertürk
        Eminevim 2026'nın ilk tapu teslim töreninde üyeleriyle buluştu

        Eminevim 2026'nın ilk tapu teslim töreninde üyeleriyle buluştu

        Eminevim, yeni yılın ilk günlerinde temsili tapu teslim töreni düzenleyerek üyeleriyle bir araya geldi

        Giriş: 21.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:29
        Eminevim 2026'nın ilk tapu teslim törenini yaptı
        Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün’ün de katılım gösterdiği törende, teslimat sürecini tamamlayan üyelere sertifikaları takdim edilirken gerçekleştirilen hediye çekilişi yapıldı.

        Törende konuşan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, şirketin kurucusu merhum A. Emin Üstün'ü rahmet ve minnetle anarak sözlerine başladı.

        “Kuruluşumuzdan bu yana 420 bini aşkın teslimatla yüz binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına aracılık ederek ülke ekonomisine güçlü bir katkı sağladık.” diyen Ayyıldız, tasarruf finansman sektörünün yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti. Ayyıldız, “Eminevim ismini taşırken, ‘emin’ olmanın getirdiği sorumluluğu her kararımızda gözetiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bir gün bile taviz vermeden uyguladığımız ‘tam zamanında teslimat’ ilkemiz, bugün ulaştığımız noktayı mümkün kılan en güçlü dayanaklardan biri oldu.” ifadelerini kullandı.

        2026 yılı için belirlenen hedeflere değinen Ayyıldız, Eminevim'in sektördeki liderliğini sürdüreceğini ve daha nice ailenin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi. "Yeni yılda da aynı kararlılıkla, aynı tutkuyla yolumuza devam edeceğiz. Her bir üyemiz bizim için değerli ve onların memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz" diye konuşan Ayyıldız, törene katılan tüm üyelere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

