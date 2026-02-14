Eminevim’e uluslararası ödül

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, İslami finans ve tasarruf modellerinin küresel ölçekte değerlendirildiği Islamic Retail Banking Awards (IRBA) 2025 kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Eminevim, bağımsız jüri değerlendirmesi sonucunda “Türkiye’de En İyi İslami Faizsiz Tasarruf ve Finans Kurumu” ödülünü kazandı.

Bu yıl Pakistan’da 11’incisi düzenlenen IRBA ödül töreninde, Eminevim’in 35 yıllık başarı hikayesi uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, “Islamic Retail Banking Awards gibi uluslararası bir platformda Türkiye'yi temsil etmek ve bu prestijli ödülü almak bizler için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Bu ödülün ayrıca özel bir yanı olduğunu söyleyen Ayyıldız, “Herhangi bir başvuru yapmadan, organizasyonun bağımsız jürisi tarafından doğrudan aday gösterilerek ödüle layık görüldük. Türkiye’de doğan bir model uluslararası alanda referans gösteriliyor. Bu, Eminevim'in dünyadaki saygınlığını, finans sektöründeki öncü konumunu ortaya koyuyor” diye konuştu.