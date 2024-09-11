Emir Can İğrek'ten unutulmaz bir Harbiye konseri
Emircan İğrek, Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu
Giriş: 11.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:42
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Emir Can İğrek, geçen ay İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne almıştı. İğrek, gelen yoğun istek üzerine Harbiye Açıkhava'da bir kez daha sevenleriyle buluştu. Onlara unutulmaz bir gece yaşattı.
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Atlantis Yapım organizasyonlu konserde Emir Can İğrek, 26 şarkı seslendirdi.
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Konseri seyredenler arasında; Tuvana Türkay, Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak da vardı.
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