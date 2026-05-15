Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan müjdeli haber geldi. İddiaya göre; ünlü çift, anne ve babalık heyecanı yaşıyor. Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu ileri sürüldü.

2. Sayfa'nın haberine göre; 44 yaşındaki oyuncunun hamileliğinin henüz çok başında olduğu konuşuluyor. Gökçe Bahadır - Emir Ersoy çiftinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

"KISMET"

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, geçtiğimiz aylarda 'bebek' sorularına, "Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin" demişti.