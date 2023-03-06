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Emir Ersoy'un spor günü

Emir Ersoy, Etiler'deki bir spor salonunda boks antrenmanı yaparken görüntülendi

Emir Ersoy'un spor günü - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şubat 2022'de oyuncu Gökçe Bahadır ile nikâh masasına oturan Emir Ersoy, Etiler'deydi. Ersoy, bir spor salonunda objektiflere yansıdı.

Boks antrenmanı yapan Emir Ersoy, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

"BU SORUYU HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce çocuk düşünüp, düşünmediğinin sorulması üzerine, "Bu soruyu hiç beklemiyordum" diyerek, anne olmanın özel bir durum olduğunu ifade etmişti.

Gökçe Bahadır, daha sonra, "Çocuk dünyanın en güzel şeyi” ifadelerini kullanarak, henüz hayatında böyle bir plana yer olmadığını söylemişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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