        Haberler Ekonomi Emlak Emlak danışmanlarından konutunu satacak vatandaşlara uyarı - Emlak Haberleri

        Emlak danışmanlarından konutunu satacak vatandaşlara uyarı

        TEDB Başkanı Akçam, kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan EİDS'in 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacağını belirterek "Satılacak konut ilan portalına taşınmak için e-Devlet'ten emlak danışmanına yetki verilecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:46
        Konut satacak vatandaşlara ilan uyarısı
        Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, EİDS'nin, gayrimenkullerin satış sürecinde yaşanan sıkıntıları engellediğini ve temiz ilan sürecini başlattığını söyledi.

        Sistemin son aşamasının gelecek ay tamamlanacağına işaret eden Akçam, "Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan EİDS, 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak. Böylece, Türkiye'deki tüm gayrimenkuller bu sistemin içerisine dahil edilecek. Vatandaş, satacağı konutunu ilan portalına taşımak için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek." diye konuştu.

        Akçam, vatandaşların, sistem üzerinden ilgili emlak danışmanının ismini ve ilan süresini de belirleyebileceğini ifade etti.

        "Çoklu ilan verebilme yetkisi kaldırılmalı"

        Sistemde bazı küçük değişiklikler yapılması ve çoklu ilan verebilme yetkisinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Akçam, şöyle devam etti:

        "Bakanlık yetkililerimizden bunun kaldırılmasını istiyoruz. Çoklu ilan yetkisi kaldırılmalı ki vatandaş bir emlak danışmanıyla çalışıp orada satışı sonuçlandırsın. Ayrıca gayrimenkul sahibiyle aramızda yetkilendirme sözleşmesi yapma zorunluluğumuz var. Bu yetkilendirme sözleşmesi onayı da bu portalın içerisine dahil edilmeli. e-Devlet'e giremeyen yaşlılarımız var, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın burada mülkleri bulunuyor. Bunlara yönelik de çözüm bulunmalı. En azından telefonla da sisteme girip onay verilebilmeli. 'Web Tapu' uygulamasındaki onay gibi bunun benzeri de telefonla yapılabilir."

        "Sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışsınlar"

        Akçam, sistemle ilanların daha şeffaf noktaya geleceğine ve onaylı olacağına dikkati çekerek, uygulamanın, sektöre kurumsallık yönünde ciddi avantaj sağlayacağını söyledi.

        Gayrimenkulünü satışa çıkaracak vatandaşlara uyarılarda da bulunan Akçam, şunları kaydetti:

        "Taşınmaz ticareti yetkisine sahip sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışsınlar. Zaten buradaki amaç da o. Sorumlu emlak danışmanına e-Devlet üzerinden yetki vermede imtina etmeyelim. Çünkü sorumlu emlak danışmanı devletle ilgili tüm yasal sorumluluklarını yerine getirmiş ve bu yetkiyi almaya kazanmıştır. Güvenli alışverişin adresi kesinlikle sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışmaktan geçer."

