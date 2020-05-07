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Emlak Konut GYO ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Protokol" çerçevesinde Emlak Konut GYO tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Dağ Mimarlık ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. AŞ ile 5 Mayıs'ta imzalandı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan 'Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Protokol' çerçevesinde Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Dağ Mimarlık ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. AŞ ile 05.05.2020 tarihinde imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, sözleşme bedelinin 91 milyon 240 bin TL+ KDV olduğu belirtildi.