Emlak Konut GYO, "Hoş Geldin Evim Kampanyası" kapsamında 24 projesinde geçerli olmak üzere üç farklı ödeme planı sunuyor. 18 Mart'a kadar devam edecek kampanyada aynı zamanda ticari üniteleri de alıcılarını bekliyor. Peki, "Hoş Geldin Evim Kampanyası" hangi projelerde geçerli?