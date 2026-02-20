Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Emlak Konut GYO Hoş Geldin Evim Kampanyası hangi projelerde geçerli, ödeme seçenekleri neler, kampanya ne zamana kadar geçerli?

        Emlak Konut GYO kampanya başlattı! "Hoş Geldin Evim Kampanyası" hangi projelerde geçerli, ödeme seçenekleri neler?

        Emlak Konut GYO, üç farklı ödeme planının sunulduğu "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı başlattı. Bu kapsamda 24 konut projesinde Peşin Ödeme Modeli, Taksit Erteleme Modeli ve Yeni Yuvam Modeli olmak üzere farklı finansman seçenekleri sunuluyor. Peki, "Hoş Geldin Evim Kampanyası" ne zamana kadar geçerli ve hangi konut projelerini kapsıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:44
        1

        Emlak Konut GYO, "Hoş Geldin Evim Kampanyası" kapsamında 24 projesinde geçerli olmak üzere üç farklı ödeme planı sunuyor. 18 Mart'a kadar devam edecek kampanyada aynı zamanda ticari üniteleri de alıcılarını bekliyor. Peki, "Hoş Geldin Evim Kampanyası" hangi projelerde geçerli?

        2

        EMLAK KONUT GYO'DAN "HOŞ GELDİN EVİM KAMPANYASI"

        Emlak Konut GYO, üç farklı ödeme planının sunulduğu "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı başlattı. 18 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Emlak Konut'un 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu.

        3

        EMLAK KONUT GYO "HOŞ GELDİN EVİM KAMPANYASI" ÖDEME PLANI

        "Hoş Geldin Evim Kampanyası" kapsamında 3 ayrı ödeme seçeneği yer alıyor:

        Peşin Ödeme Modeli'nde bu yıla özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim sunulurken, ödemeye 6 taksite kadar esneklik sağlanıyor.

        Emlak Konut'un daha önce başlattığı Yeni Yuvam Modelinin dahil edildiği kampanya çerçevesinde bu modelden yararlanmak isteyenlere yüzde 12 indirim sunuluyor.

        Taksit Erteleme Modeli'nde ise konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine üçüncü yılda başlama imkânı sağlanıyor.

        4

        "HOŞ GELDİN EVİM KAMPANYASI" KAPSAMINA GİREN PROJELER

        Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli'deki 24 prestijli projesinde kampanyadan yararlanma imkanı bulunuyor.

        Söz konusu projeler arasında Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri yer alıyor.

        Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de alıcılarını bekliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
