Emlak Konut'un en çok satılan projesi Antalya'da

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile İzka İnşaat tarafından yapılan Park Yaşam Antalya’da 1437 konut bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 35 peşinat ve 48 aya varan taksit ile satışa sunulan proje, yoğun talep aldı.

Firmadan yapılan açıklamada kaya zemin üzerinde yer alan Park Yaşam Antalya’nın son deprem yönetmeliğine uygun inşaat teknikleri ve yeni nesil tasarımla buluşturduğu dile getirildi. 1+1’den 5+1’e kadar daire seçeneklerinin bulunduğu proje, yüzde 70’i peyzaj alanı olarak tasarlandı.

Projenin 2026 yılından itibaren teslim edilmesi planlanıyor.