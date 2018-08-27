NEF'in Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Twitter'da paylaşılan videosunda 'döviz yükseliyor diye sevinenler bile var' derken, "Önemli olan böyle durumda memleketine sahip çıkmak, hepinizden ricam sahip çıkın memleketinize" ifadesini kullanıyor.

Timur'un videodaki sözleri şöyle:



"Candaş ol yandaş ol ne olursan ol, ama bu memleket bizim ve memleketimizi bile bile batırmaya çalışıyoruz. Siyasiler hata yapmıştır, ötekiler öyle yapmıştır... Herkes kendisini ilgilendirir. Biz böyle zor zamanlarda sahip çıkmalıyız. Döviz yükseliyor, işte sevinenler bile oluyor. Hatasının bedelini herkes öder arkadaşlar, önemli olan böyle durumda memleketine sahip çıkmak, hepinizden ricam sahip çıkın memleketinize..."

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