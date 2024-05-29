Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.603,35 %-0,69
        DOLAR 32,2209 %-0,04
        EURO 34,9672 %-0,14
        GRAM ALTIN 2.429,11 %-0,73
        FAİZ 41,53 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 33,06 %-0,67
        BITCOIN 67.753,00 %-0,72
        GBP/TRY 41,1008 %-0,11
        EUR/USD 1,0845 %-0,11
        BRENT 84,89 %0,80
        ÇEYREK ALTIN 3.971,59 %-0,73
        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Konut GYO'dan indirim kampanyası - Emlak Haberleri

        Emlak Konut GYO'dan indirim kampanyası

        Emlak Konut GYO, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut GYO'dan indirim kampanyası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında, "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla başlatılan kamyanyaya ilişkin bilgi verildi.

        Toplantıda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla millete hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

        Türkiye'nin geleceğine güvenlerinin tam olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdem, Türkiye'nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörünün her zaman önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini kaydetti.

        REKLAM

        Erdem, inşaat ve gayrimenkul sektörünün bu hedefe ulaşmak için gereken fedakarlıkları yapmaya devam ettiğini dile getirerek, hükümetin, Bakanlığın ve ilgili kuruluşların sektöre desteklerini sürdürdüğünü aktardı.

        16 PROJEYİ KAPSIYOR

        Cengiz Erdem, 2023'ü 53,2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamladıklarını, 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." diye konuştu.

        Emlak Konut ödeme sistemi ve "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla başlattıkları kampanyaya değinen Erdem, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de bulunan 16 projeyi kapsadığını söyledi.

        4 FARKLI ÖDEME KOŞULU

        Erdem, Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

        REKLAM

        "Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak. Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilir."

        Erdem, yeni alım fırsatları sunan bu kampanyanın vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

        Cengiz Erdem, bugün başlayan kampanya kapsamında 2 bin civarında konutun satılmasını hedeflediklerini söyledi.

        Süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini anlatan Erdem, vatandaşların satış ofislerinden detaylı bilgi edinebileceğini bildirdi.

        Erdem, süreçte başka projelerin de kampanyaya dahil olabileceğini kaydederek, kampanya kapsamında sundukları faiz oranları sayesinde konutu ulaşılabilir kılacaklarını anlattı.

        Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

        İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat