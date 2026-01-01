Emma Heming'den Bruce Willis'e: Başımın üstünde bir öpücükle zaman durdu

Emma Heming, eşi ve iki kızının babası Bruce Willis ile geçmişteki bir dönüm noktasını hatırlattı. Heming, Bruce Willis ile ilişkilerini ‘resmi’ hale getirmelerinin yıl dönümünü kutladı.

Geçmişten özel bir fotoğrafı paylaşan Emma Heming; "18 yıl önce erkek arkadaşım oldu. Başımın üstünde bir öpücükle, zaman durdu” diye yazdı. Eski model ve oyuncu ayrıca; “Bu tür bir aşkı tanıdığım için çok şanslıyım" diye ekledi.

‘Red 2’ ve ‘Perfect Stranger’ filmlerinde birlikte rol alan 47 yaşındaki Emma Heming ile 70 yaşındaki Bruce Willis 2009'dan beri evli. Çiftin bu birliktelikten iki çocuğu var: Nisan 2012'de doğan Mabel Ray Willis ve Mayıs 2014'te doğan Evelyn Penn Willis.

Bruce Willis aynı zamanda 1987'den 2000'e kadar evli kaldığı eski eşi Demi Moore'dan üç yetişkin kız Tallulah, Scout ve Rumer'ın da babası.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusuna, önce 2022'de afazi (söz yitimi) tanısının ardından, 2023'te frontotemporal demans (bunama) tanısının konulduğu dönemden bu yana ailesi, sağlığının iniş çıkışları konusunda şeffaftı.