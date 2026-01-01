Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Emma Heming'den Bruce Willis'e: Başımın üstünde bir öpücükle zaman durdu

        Emma Heming'den Bruce Willis'e: Başımın üstünde bir öpücükle zaman durdu

        Bruce Willis, hastalığı nedeniyle artık gözlerden uzak bir hayat yaşarken, eşi Emma Heming ilişkilerinin geçmişten bir dönüm noktasını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir öpücükle zaman durdu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emma Heming, eşi ve iki kızının babası Bruce Willis ile geçmişteki bir dönüm noktasını hatırlattı. Heming, Bruce Willis ile ilişkilerini ‘resmi’ hale getirmelerinin yıl dönümünü kutladı.

        Geçmişten özel bir fotoğrafı paylaşan Emma Heming; "18 yıl önce erkek arkadaşım oldu. Başımın üstünde bir öpücükle, zaman durdu” diye yazdı. Eski model ve oyuncu ayrıca; “Bu tür bir aşkı tanıdığım için çok şanslıyım" diye ekledi.

        ‘Red 2’ ve ‘Perfect Stranger’ filmlerinde birlikte rol alan 47 yaşındaki Emma Heming ile 70 yaşındaki Bruce Willis 2009'dan beri evli. Çiftin bu birliktelikten iki çocuğu var: Nisan 2012'de doğan Mabel Ray Willis ve Mayıs 2014'te doğan Evelyn Penn Willis.

        REKLAM

        Bruce Willis aynı zamanda 1987'den 2000'e kadar evli kaldığı eski eşi Demi Moore'dan üç yetişkin kız Tallulah, Scout ve Rumer'ın da babası.

        Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusuna, önce 2022'de afazi (söz yitimi) tanısının ardından, 2023'te frontotemporal demans (bunama) tanısının konulduğu dönemden bu yana ailesi, sağlığının iniş çıkışları konusunda şeffaftı.

        Özellikle Emma Heming, sosyal medyada ve röportajlarda frontotemporal demans hakkında farkındalık yarattı. Bu hastalığa yakalananların yakınlarına rehberlik etmesi için bir de kitap yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi, detaylar ekranlarınızda...

        #Emma Heming
        #Bruce Willis
        #Demans
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        İstanbul'dan kar manzaraları
        İstanbul'dan kar manzaraları
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!