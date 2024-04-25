Emma Stone'dan Oscar açıklaması: Pislik demedim
Emma Stone, Oscar Ödülleri gecesinde sunucu Jimmy Kimmel'in şakası üzerine ona "Pislik" dediği iddiasına yanıt verdi
Emma Stone, Oscar gecesinde sunucu Jimmy Kimmel’e “pislik” diye söylendi mi? Mart ayında gerçekleşen ödül töreninde sunucu Kimmel’in Stone’un başrolde yer aldığı ‘Zavallılar’ (Poor Things) filmiyle ilgili yaptığı şakadan sonra kameraların çevrildiği Stone bir şey söylüyordu.
Jimmy Kimmel’in, filmin aşırı derecede cinselleştirilmiş olduğunu ve çoğunu televizyonda gösteremeyeceklerini ima ettiği şakası üzerine dudak okuyanlar tarafından, Stone’un “Pislik” dediği yorumu yapıldı.
O günden beri hiç konuşmayan 35 yaşındaki ABD’li oyuncu, Hollywood Reporter’a verdiği demeçte kendisine yöneltilen; “Kimmel, seni Oscar'da gerçekten üzdü mü, yoksa bu bağlam dışına mı çıkarıldı?” sorusuna, “Beni üzdü mü?” diye şaşırarak karşılık verdi.
"ŞAKAYA ÜZÜLMEDİM"
Muhabirin; “Törende, Jimmy Kimmel’in şakasının ardından eşine bir şeyler söylüyordun. İnternette ona ‘pislik’ dediğin şeklinde yorumlar yapıldı” sözleri üzerine Emma Stone, “Hayır, ona pislik falan demedim. Ne dedim? Pislik demedim. Üzgün de değildim” diye karşılık verdi.
İKİ OSCAR'LI OLDU
Emma Stone, 2024 Oscar Ödülleri’nde ‘Zavallılar’ (Poor Things) filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. Ünlü oyuncu ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ını ‘La La Land’ filmiyle 2017’de almıştı.