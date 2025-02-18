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        Haberler Dünyadan Emma Stone elbisesinin ceplerine patlamış mısır doldurdu - magazin haberleri

        Emma Stone elbisesinin ceplerine patlamış mısır doldurdu

        İki Oscar'lı oyuncu Emma Stone, eşiyle katıldığı etkinliğin kırmızı halısına, patlamış mısırlı elbisesiyle damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:35
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        'La La Land' ve 'Cruella' gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü ünlü oyuncu Emma Stone'un elbisesi, sosyal medyada gündem oldu. 36 yaşındaki ABD'li oyuncu, Saturday Night Live programının 50'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte elbise seçimiyle dikkat çekti.

        Kırmızı halıya kırmızı bir elbiseyle çıkan Emma Stone'un ceplerinde patlamış mısırlar, elinde de patlamış mısır paketi vardı.

        2020'de evlendiği komedyen ve yazar eşi Dave McCary ile kırmızı halı pozu veren Emma Stone, kameralar karşısında elindeki paketten mısır yemeyi de ihmal etmedi. Esprili kıyafetiyle adından söz ettiren Stone, eşiyle poz verirken çok eğlendi.

        Emma Stone, Saturday Night Live yazarlarından Dave McCary ile 2016'da tanıştı. Çiftin, 3 yaşında Louis adında bir kızı var.

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        #Dave McCary
        #Emma Stone
        #patlamış mısır
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        #emma stone patlamış mısır
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