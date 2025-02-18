Emma Stone elbisesinin ceplerine patlamış mısır doldurdu

'La La Land' ve 'Cruella' gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü ünlü oyuncu Emma Stone'un elbisesi, sosyal medyada gündem oldu. 36 yaşındaki ABD'li oyuncu, Saturday Night Live programının 50'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte elbise seçimiyle dikkat çekti.

Kırmızı halıya kırmızı bir elbiseyle çıkan Emma Stone'un ceplerinde patlamış mısırlar, elinde de patlamış mısır paketi vardı.

2020'de evlendiği komedyen ve yazar eşi Dave McCary ile kırmızı halı pozu veren Emma Stone, kameralar karşısında elindeki paketten mısır yemeyi de ihmal etmedi. Esprili kıyafetiyle adından söz ettiren Stone, eşiyle poz verirken çok eğlendi.

Emma Stone, Saturday Night Live yazarlarından Dave McCary ile 2016'da tanıştı. Çiftin, 3 yaşında Louis adında bir kızı var.