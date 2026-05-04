Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sonuçları: ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 120. Dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
3 Mayıs 2026 Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ile 96. Yenileme Eğitimi sınavlarının tamamlanmasının ardından, adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 120. Dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuç tarihi kesinleşti. Buna göre, 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ile 96. Yenileme Eğitimi sınavlarının sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak.
120. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖGG sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 5 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor. Adaylar, bu içeriklere erişerek doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek, sınav performanslarını önceden değerlendirme fırsatı bulacak.