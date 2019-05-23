Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin ailesi ve bazı yakınlarıyla görüşerek başsağlığı dileklerini ilettiği ve emniyet teşkilatının şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduğunu söylediği belirtildi.