ATA Teknokent’te araştırma-geliştirme (ar-ge) yapan bir elektronik firması, baskınlarda koçbaşı ile kapı açan polisin işini rahatlatacak bir buluşa imza attı. İHA'nın haberine göre firma yöneticilerinden Hayrettin Sakcı, kimyasal solüsyonla kapıların kısa sürede kesilerek açıldığını belirtti.

Polisin özellikle şafak vaktinde evlere yaptığı baskında koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girdiğini ifade eden Hayrettin Sakcı, “Bizim geliştirdiğimiz kimyasal solüsyonla bir çelik kapı kısa sürede kesilerek açılıyor. Sadece havai fişek ebadındaki solüsyon çakmakla yakılarak kesilecek noktaya tutuluyor. Kapı kısa sürede kesilerek açılıyor” dedi.

ATA Teknokent bahçesinde çeliği keserek gösteren Hayrettin Sakcı, icadına henüz bir isim koymadığını da bildirdi. Teknokent yöneticileriyle bir isim bulabileceklerini ifade eden Sakcı, çalışmasının polisin işini kolaylaştıracağını kaydetti.

Çalışması için firma yöneticisi Hayrettin Sakcı’yı tebrik eden ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman, hedeflerinin bütün firmaları ar-ge yapar hale getirmek olduğunu söyledi.

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