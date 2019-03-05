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Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!

Giriş: 05.03.2019 - 10:16 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Rexie isimli kedi duygularını gösterme yeteneğiyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Omurgası kırık olan ve arka patilerini kontrol edemeyen 3 yaşındaki erkek kedi, dil hareketleri ve mimikleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Rexie için "emojileri taklit edebilen kedi" yorumu yapılıyor

  • 1Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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    Rexie isimli kedi duygularını gösterme yeteneğiyle sosyal medyanın son fenomeni haline geldi. 

     

  • 2Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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    Omurgası kırık olan ve arka patilerini kontrol edemeyen 4 yaşındaki erkek kedi, dil hareketleri ve mimikleriyle ilgi odağı oldu.

     

  • 3Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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    Rexie'nin sahibi Dasha Minaeva, kedisinin ilk sahibinin yetersiz bakımı yüzünden sakat kaldığını söyledi.

     

  • 4Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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    Diğer kedilerin yapabildiği her şeyi yapabildiğini söyleyen Dasha, kedinin sadece tuvaletini kullanmak ve kulaklarını kaşımak konusunda sorun yaşadığını ekledi. 

     

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    Minaeva, Rexie sahiplendiği zaman onun için bir tekerlikli sandalye yaptırmış. Ancak, kedilerin bağımsızlığına düşkün canlılar olduğunu belirten Minaeva, Rexie'nin bir süre sonra tekerlikli sandalye olmadan daha rahat hareket edebildiğini gözlemlemiş.

     

  • 6Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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    İşte sahibine poz vermeyi çok seven sevimli kediden kareler...

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  • 14Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 15Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 16Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 17Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 23Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 24Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 25Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 26Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 27Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 28Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 29Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 30Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 31Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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  • 32Emojileri taklit edebilen kedi Rexie ününe ün katıyor!
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