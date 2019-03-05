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Minaeva, Rexie sahiplendiği zaman onun için bir tekerlikli sandalye yaptırmış. Ancak, kedilerin bağımsızlığına düşkün canlılar olduğunu belirten Minaeva, Rexie'nin bir süre sonra tekerlikli sandalye olmadan daha rahat hareket edebildiğini gözlemlemiş.