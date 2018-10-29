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“Kendinde olan bir şeyi çocuğunda gördüğün zaman hoşuna gidiyor mu?” sorusuna Altuğ, “Tabii ki... Mesela Uzay’ın elleri, vücut yapısı daha çok bana benziyor. Huyları da aynı şekilde benimle çok yakın. Kuzey ise daha çok Çağla” yanıtını verdi.