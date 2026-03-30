Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Emre Aydın, 'Saygı 1: Mustafa Sandal' gecesinde yer almayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 23:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Saygı1' konserinde yer almayacak

        Oğuzhan Uğur'un öncülüğünde düzenlenen ve her konseri farklı bir sanatçıya adanan 'Saygı' serisinin yeni konuğu Mustafa Sandal oldu. Daha önce Ceza ve Sertab Erener'e ithaf edilen bu projede, birçok ünlü ismi aynı sahnede buluşmaya hazırlanıyor.

        2 Nisan Perşembe akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek 'Saygı1: Mustafa Sandal' gecesinde; Pelin Akil, Murat Dalkılıç, Melis Fis, Mela Bedel, Mehmet Ünal, Karsu, Atiye, Gülben Ergen, Fatma Turgut, Ekin Uzunlar, Emir Can İğrek, Ece Seçkin, Burak Yeter, Berkay, Amo988 ve Afra gibi isimler sahne alacak.

        REKLAM

        Geceye dair merak edilen isimlerden biri olan Emre Aydın ise etkinlikte yer almayacağını duyurdu.

        "MUSTAFA SANDAL'I ÇOK SEVİYORUM"

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı: Selamlar. 'Mustafa Sandal Saygı 1' projesinde ben yokum arkadaşlar. Bu nedenle o gece sahnede de olmayacağım. Aksini iddia eden görsel ve paylaşımlara itibar etmemenizi rica ederim. Orada olamayışımın sebebi magazinsel değil, tamamen teknik. Ben de herkes gibi Mustafa Sandal’ı çok seviyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!

        İsrail polisi, dün akşam Tel Aviv'de ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları ve 30 gündür süren saldırıları protesto eden kalabalığa müdahale etti.

        #Saygı1 Mustafa Sandal
        #emre aydın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sisi'den Trump'a çağrı
        Sisi'den Trump'a çağrı
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı