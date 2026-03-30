Emre Aydın, 'Saygı 1: Mustafa Sandal' gecesinde yer almayacak

Oğuzhan Uğur'un öncülüğünde düzenlenen ve her konseri farklı bir sanatçıya adanan 'Saygı' serisinin yeni konuğu Mustafa Sandal oldu. Daha önce Ceza ve Sertab Erener'e ithaf edilen bu projede, birçok ünlü ismi aynı sahnede buluşmaya hazırlanıyor.

2 Nisan Perşembe akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek 'Saygı1: Mustafa Sandal' gecesinde; Pelin Akil, Murat Dalkılıç, Melis Fis, Mela Bedel, Mehmet Ünal, Karsu, Atiye, Gülben Ergen, Fatma Turgut, Ekin Uzunlar, Emir Can İğrek, Ece Seçkin, Burak Yeter, Berkay, Amo988 ve Afra gibi isimler sahne alacak.

Geceye dair merak edilen isimlerden biri olan Emre Aydın ise etkinlikte yer almayacağını duyurdu.

"MUSTAFA SANDAL'I ÇOK SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı: Selamlar. 'Mustafa Sandal Saygı 1' projesinde ben yokum arkadaşlar. Bu nedenle o gece sahnede de olmayacağım. Aksini iddia eden görsel ve paylaşımlara itibar etmemenizi rica ederim. Orada olamayışımın sebebi magazinsel değil, tamamen teknik. Ben de herkes gibi Mustafa Sandal’ı çok seviyorum.