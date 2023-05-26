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Emre Belözoğlu: Bizim için daha avantajlı gibi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası önemli açıklmalarda bulundu. Belözoğlu, İzmir'deki final için, ''Tabii kapasite Fenerbahçe için dezavantajlı gözükebilir. En büyük taraftara sahipler, bizim için daha avantajlı gibi." yanıtını verdi

Emre Belözoğlu: Bizim için daha avantajlı gibi
AA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak finale çıktıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir maç yaptıklarını belirterek "Ortaya koyulan mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da hak etti ama biz kazandık. Zaman zaman bizden daha iyi oynadılar. Her gol yediğimizde biz vites artırdık. Çalıştığımız yerlerden golleri attık." dedi.

Belözoğlu, bu yılki 52. maçları olduğunu ifade ederek "Avrupa'da yer alıp biz ve Fenerbahçe dışında mayıs ayına hedef taşıyan takım yok. Çok maç oynadık, bunun belli anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz. Finale kaldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Finalde, yıllarca kaptanlığını ve kısa bir süre teknik adamlığını üstlendiği Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkın fazlasıyla verdim. Kendimi de en çok Fenerbahçe'ye ait hissettim. Çok üzüldüğüm günlerim de oldu. Bugün Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Buranın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bizler profesyoneliz. Fenerbahçe söz konusu oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıralar var. Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde ancak hayatta profesyonellik var, ekmek kazanıyoruz. Lig şampiyonluğu yaşamış kulübüme Türkiye Kupası'nı da kazandırmak istiyorum. Teknik adamlık kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da büyük mutluluk."

"Final, İzmir'de 20 bin kişilik statta oynanacak. Final için bu kapasite az değil mi?" sorusuna ise Emre Belözoğlu, "20 bin bizim için çok iyi rakam. İzmir'e karşı pozitif ayrımcılığım da var, eşim İzmirli. Tabii kapasite Fenerbahçe için dezavantajlı gözükebilir. En büyük taraftara sahipler, bizim için daha avantajlı gibi." yanıtını verdi.

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