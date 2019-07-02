Emre Belözoğlu kimdir? sorusu, ünlü futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye yeniden tarnsfer olmasıyla gündeme geldi. Deneyim isim Emre Belözoğlu, Türkiye'de başladığı fubol kariyerine, uzun yıllar Avrupa'da devam etti. Emre Belözoğlu en son Başakşehir'de oynuyordu. Emre Belözoğlu'nun hayatından detaylar haberimizde.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Pele 'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100 'de yer aldı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol İstanbul Başakşehir'de forma giydi.

1996-1997

Emre resmen Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Sol ayağını çok iyi kullanıyordu. Galatasaray'da ilk sezonu olan 1996-97 sezonunda çok fazla forma bulamıyordu.

1997-1998

1997-98 sezonundan itibaren sezonda düzenli olarak forma giymeye başladı. İkinci sezonunda 23 lig maçında görev aldı ve bu maçlarda 2 gol attı.[1] Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası başarıları bulunmaktadır.

1998-1999

Üçüncü sezonunda henüz 17 yaşındayken 27 lig maçında görev aldı ve 2 gol attı. Toplamda ise 34 maçta görev alıp bu maçlarda 4 gol atmayı başardı.

1999-2000

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı yılda iskelet kadroda kendine yer bulan Emre, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazanan takıma büyük katkıda bulundu.

2000-2001

Son sezonundan itibaren Avrupa'nın köklü kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Emre, Galatasaray forması ile 102 lig maçında forma giydi ve 14 gol attı. Toplamda ise 144 maçta forma giyip 21 gol atmayı başardı.

Internazionale Milano

Emre Internazionale Milano'da Avrupa'daki büyük futbol kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. İtalyan spor gazetesi Tuttosport Emre'nin bir orkestra şefi gibi olduğunu belirtti, o yıllarda Emre'yle Real Madrid, Barcelona, Valencia, AC Milan ve Internazionale Milano gibi Avrupa'nın büyük futbol kulüpleri ilgileniyorlardı.

2001-2002

2001 yılında Hakan Şükür ve Okan Buruk'un da forma giydiği Inter Milan'a, henüz 20 yaşındayken €10 milyon bedel ile transfer oldu. İlk sezonunda 14 lig maçında forma giydi.

2002-2003

Inter Milan'daki ikinci sezonunda daha çok forma giymeye başladı 25 lig, 12 Avrupa Kupası olmak üzere 37 maçta forma giydi ve bu maçlarda 4 gol atıp 1 asist yapmıştır.

2003-2004

Emre üçüncü sezonunda takımdaki başarısından dolayı Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü kazanan 17. futbolcu oldu.

2004-2005

Emre Internazionale Milano'da sakatlıklar yaşamaya başladı, ve 2004-05 sezonunda sadece 19 maçta görev yaptıktan sonra transfer spekülasyonlarının hedefi oldu: şehir rakibi AC Milan ve İngiliz devleri Manchester United, Arsenal ve Liverpool ile anıldı.[3] Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transfer oldu.

Newcastle United



2005-2006

Temmuz 2005'te Newcastle United'a €3,8 milyon karşılığında transfer oldu.[4] Newcastle United taraftarı tarafından sevilen bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Yeteneğini sergilediği futbolla, golleriyle ve asistleriyle gösterdi. Premier League'de Sunderland'e attığı golle hatırlanmaktadır.

2006-2007

Newcastle United'da oynarken ırkçılık iddiaları ile karşı karşıya kalmıştır. 30 Aralık 2006 tarihinde Everton ile oynanan ve 3-0 kaybedilen maç sonrasında Everton'un Nijeryalı savunma oyuncusu Joseph Yobo, Emre'nin kendisine ırkçı sözler söylediğini iddia etmiştir. Bu iddialar üzerine Emre bunu kesinlikle kabul etmeyerek "Oda arkadaşım bir siyahi, Nijeryalı Obafemi Martins. Böyle birşeyi kesinlikle yapmadım." diyerek kendisini savunmuştur. Bu ırkçılık iddiaları üzerine Bolton Wanderers kulübünün siyahi oyuncusu El Hadji Diouf, "Emre 15 Ekim 2006 tarihinde 2-1 kazandığımız maç esnasında bana da ırkçı sözler söylemişti" diyerek bir kez daha Emre'yi suçlamıştır. 1 Mart 2007 tarihinde de Watford'lu Alhassan Bangoura, Emre'nin kendisine ırkçı sözler söylediğini iddia etmiştir. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açılan soruşturmada iddialar ispat edilememiştir

2007-2008

2008 yılında Newcastle United'dan ayrılmıştır. Newcastle United forması ile 58 Premier League maçında 5 gol 5 asist, 3 FA Cup maçı, 2 EFL Cup maçı ve 8'de Avrupa Kupasında olmak üzere 71 maçta forma giymiş, 5 gol atıp, 6 asist yapmıştır.

Fenerbahçe



2008-2009

Temmuz 2008'de €4,5 milyon bedel ile Fenerbahçe'ye transfer olarak Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda seremoni yapıldı. Tecrübeli olması nedeni ile Fenerbahçe'de geldiği ilk sezonda 2. kaptan oldu.

2009-2010

2009-10 sezonunda Galatasaray ile oynanacak maçta gol atıp gerçek Fenerbahçe'li olduğunu kanıtlamak istediğini dile getirdi ancak bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.[6] Emre'nin Fenerbahçe'ye transfer olması birçok Galatasaray taraftarının "anti-Emre" pankartı açmasına yol açtı. Ancak Emre her zaman Fenerbahçe'ye hayranlık duyduğunu belirtti. İlk sezonda beklenenleri pek karşılayamayan Emre Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda ise Süper Lig'de 2009-10 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2010-2011

Fenerbahçe'deki 3. sezonu da 27 maçta forma giymiş 3 gol atıp 6 asist yaparak Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğuna katkı yapmıştır.

2011-2012

Fenerbahçe'deki son sezonunda İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de de ırkçılık iddiaları ile karşı karşıya kaldı. 15 Nisan 2012 tarihinde Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra Trabzonspor'lu Didier Zokora, Emre'nin kendisine "fucking nigger" dediğini iddia etmiş ve Emre'yi suçlamıştır. Emre ise maçtan 1 gün sonra 16 Nisan 2012 tarihinde, Newcastle'da oynarken ırkçı sözler söylediği iddia edilen daha sonra Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan Joseph Yobo ile basın toplantısı düzenlemiş ve iddiaları kesinlikle kabul etmediğini, nigger değil prick dediğini söylemiştir. Ayrıca Emre, Lig Tv'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanıp Şansal Büyüka ile yaptığı röportajda "Zokora'nın söylediği kelimeyi [negro] telaffuz etmiş olabilirim, kabul ediyorum." şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Emre bu olaydan sonra rakip futbolcuya hakaret nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2 maç cezaya çarptırılmıştır.

Atlético Madrid



2012-2013

Emre Belözoğlu 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan resmi açıklamaya Atlético Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea takımıyla oynanan ve 4-1 Atlético Madrid'in galibiyeti ile biten Süper Kupa maçı sonucunda Madrid ekibi kupayı müzesine götürmüştür. Emre böylece Galatasaray ile 2000 UEFA Süper Kupası'ndan sonra kariyerindeki ikinci Süper Kupa zaferini tatmış oldu.Atletico'ya geldikten sonra kendisi için ayrı bir öneme sahip olan 5 numaralı formanın dolu olmasından sonra Emre,Galatasaray'da ilk giymiş olduğu 21 numaralı formayı giydi.

2. Fenerbahçe Dönemi



2012-2013

2012-2013 sezonunun ilk devresini Atlético Madrid takımında geçiren Emre ilk devre sonunda €350.000 karşılığında eski kulübü Fenerbahçe ile yeniden anlaşmış ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu dönemde 5 numaralı forma Mehmet Topal'da olduğu için 25 numaralı formayı seçmiştir. 2 Şubat 2013 akşamı Volkan Demirel kaptanlığı kendisine devretmiştir. Emre 2. Fenerbahçe döneminde ilk maçına Sivasspor karşısında çıkmıştır ve yeniden formasını giydiği Fenerbahçe'de 2012-2013 sezonunda ilk golünü ligin 23. Haftasında Kasımpaşa SK ile oynanan mücadelenin 89. dakikasında kazanılan penaltı atışı ile atmıştır. Emre 2.golünü 4-1 kazanılan Bursaspor macında atmıştır.

2013-2014

Emre 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile 23 resmî maçta forma şansı buldu. Bunların 20si lig maçı olmak üzere; 2 UEFA, 1 Süper Kupa maçı. Forma giydiği 23 maçta 6 gol kaydetti. 6 sarı kart görüp ligin 28. haftasında Galatasaray karşısında oynanan karşılaşmada 40. dakikada kırmızı kart görüp oyundan ihraç edildi.

2014-2015

Kaptan 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin 20. şampiyonluğa ulaşıp 4. yıldızı alma umutlarına karşılık 20 numaralı formayı aldı. 2 Kasım 2014 tarihinde oynanan Beşiktaş derbisinde Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilić'e küfür ettiği iddia edildi. 30 Kasım 2014'te Eskişehirspor karşısında art arda gördüğü çift sarı karttan dolayı oyundan ihraç edildi ve hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. 15 Mayıs 2015 tarihinde bir açılış için Mudanya'ya gitti. Burada Beşiktaşlı olduğu iddia edilen kişilerce saldırıya uğradı. Bu sezonda Emre ligde 26 maçta 6 gol kaydetti. 7 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo tarafından Belözoğlu'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanmıştır.

İstanbul Başakşehir



2015-2016

Dönemin sportif direktörü Giuliano Terraneo tarafından sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanan Emre, bu haberi televizyondan öğrendiğini dile getirdi. Bu karardan dolayı üzgün olduğunu ve futbolu bırakmayı bile düşündüğünü ifade etti. 7 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Başakşehir ile anlaştı. 8 Temmuz 2015 tarihinde de 2 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Tecrübeli olmasından dolayı ilk sezonunda takım kaptanı oldu. Bu sezonda ligte 26 maçta 3 gol attı. Toplamda 30 maçta görev aldı.

2016-2017

21 Ocak 2017 tarihinde Emre'nin sezon sonu bitecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.[22] 22 Ocak 2017 tarihinde Emre, Süper Lig'te 300. maçına çıktı. Bu maçının 6,5 sene formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'ye karşı denk gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. 22 Nisan 2017'de Çaykur Rizespor'la 3-3 berabere biten maç sonrasında tel örgüler arkasında kendisine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, maç sonunda görüntü alan bir kameraman ve muhabire saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Emre 50 bin TL para cezası aldı. 2010-2011 sezonundan sonra 27 maçla en çok lig forması giydiği sezonu yaşadı. Bu 27 maçta 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.

2017-2018

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra her sezon transfer dedikoduları çıktı ve bu iki isim yan yana anıldı ve Fenerbahçe'li olduğunu hiçbir zaman gizlemediğini söyledi. Her ne kadar Başakşehir'in kaptanı olsa da, sürekli adı Fenerbahçe'yle anıldı ve kendini Fenerbahçe'ye ait olduğunu hissettiğini belirtti. Yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye karşı asla kırgınlığım olamaz. Ayrılığımı telefonla öğrenmekten ziyade farklı şekilde öğrenmeyi tercih ederdim. Birçok insan benden Fenerbahçe forması giyiyorum diye nefret etti. Bunun karşılığını beklemek hakkımdı." şeklinde konuştu. 27 maçla 2010-2011 ve 2016-2017 sezonlarından sonra ligte en çok maça çıktığı sezonu geçirdi. Başakşehir bu sezon Avrupa Ligi'ne katıldı ve C grubunu Braga ve Ludogorets Razgrad takımlarının ardından 3. olarak tamamladı. Başakşehir, 25 Mayıs 2018'de, kaptanı Emre ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

2018-2019

2 Eylül 2018 tarihinde BB Erzurumspor ile oynanan maçın devre arasında, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği taraftarlarla sözlü tartışmaya girdi. Kendisini sakinleştirmeye gelen BB Erzurumspor yöneticisini ittirdi. Bu olaylardan sonra 3 maç ceza aldı. Daha sonra cezası 2 maça indirildi. Başakşehir ilk yarsını en yakın rakibine 6 puan fark atarak lider olarak tamamladı ancak ligi 2. sırada bitirdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, 22 Mart 2019 tarihinde ilk grup maçına çıkacak olan Türkiye millî takımına yaklaşık 1.5 yıl sonra tekrar çağırıldı. Arnavutluk'a karşı oynanan bu maça, ilk 11 başlayıp 65 dakika sahada kaldı.