Emre Kocadağ: Meydan okuduk, yapı falan kalmadı!

Beşiktaş eski asbaşkanı Emre Kocadağ siyah beyazlı kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları:

Ağustos ayında yaptığım açıklamada Mayıs 2025'te yapılacak kongre için Sayın Hasan Arat'ın adaylığını sezon başı açıklaması gerektiğini belirtmiştim. Beşiktaş tarihinde en çok paranın harcandığı ve Süper Kupa moraliyle taraftarın beklentisinin arttığı bir sezonda camianın birlik ve beraberlik içerisinde seçim atmosferine girmeden saha içine odaklanıp şampiyonluk için topyekun savaşmamız gerekliliğini ifade etmiştim. Ancak maalesef birlik beraberlik çağrımız havada kaldı. Divan kurullarında ve son mali kongrede camiayı birleştirmek yerine düşmanlığın, küfrün, hakaretin ve pusu kültürünün hakim olduğu, Beşiktaş'a yakışmayan tavırlara ve organizasyonlara imza atıldı. Sayın Hasan Arat'ın agresif tavrı şiddeti körüklemekte.

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"VAATLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIN"

Aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi'nde görev yapan bir spor adamının bu tavrını hayretle izliyorum. Buradan Sayın Başkan'a çağrımı yineliyorum; çıkın adaylığınızı açıklayın ve önümüzdeki dönem popülist söylem ve icraatlerden vazgeçin. 100'e yakın vaadinizi yeniden okuyun, bunları hayata geçirmek için çalışın, bizler de destek olalım. Sakın aday olmamayı düşünmeyin.

"475 MİLYON DOLAR BORÇLA ALDIK, 290 MİLYON DOLAR'LA BIRAKTIK"

Emre Kocadağ: "2019'da 475 milyon dolar borçla aldığımız yönetimi 2023 Kasım'da 290 milyon dolar ile bıraktık. Bugün 400 milyon doları aşmış durumda. Belki seçim günü 500 milyon doları geçecek. 1.5 senelik görev süresinde borcu dolar bazında neredeyse ikiye katlamak kabul edilemez. Arat'ın beğenmediği yönetim, ilk sezon şampiyon oldu ve borçları kontrol edilebilir hale getirdi. Borçlu bir işletme, sermaye artırımı yapıp bu parayla özel uçakla transfer indirebilir mi? Böyle bir şeyi ticaretin T'sinden anlayan başkan nasıl yapar? Bu kadar faiz öderken sermaye artırımının transfer harcamalarında kullanılması popülizm. Artık yönetimler en azından döviz bazında aldıkları borçla yönetimi devretmeliler."