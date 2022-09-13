Ünlü oyuncu Orçun Kaptan, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Damla Cercisoğlu ile nikah masasına oturdu. Kaptan sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşarak, "Yanımızda olan herkese ne kadar teşekkür etsek az. O başka bir gün ve paylaşımın konusu olacak. Ama iyi ki varız "BİZ". "Güzel insanlar güzel insanları bulsun" inanışım asla değişemeyecek herşeye rağmen. Pruvamiz Neta olsun karıcığım." notunu düştü.