AA

Uzun zamandır düşüşlerin hakim olduğu emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler görüldü.

Fed yetkililerinin faiz artırım hızına yönelik açıklamaları emtia fiyatlarını olumlu etkiledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda güçlü istihdam verilerinin ardından aralık toplantısı için 50 ve 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinde belirgin bir ayrışma yaşanmasa da durum, Fed yetkililerinin tarım dışı istihdam verisi sonrası yaptıkları açıklamalarla 50 baz puan faiz artışı lehine değişti. Para piyasalarında Fed'in aralıkta yüzde 65 ihtimalle 50, yüzde 35 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışlarına son vermesinin faydalı olabileceğini aktarırken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, 50 baz puanlık artışların da "oldukça büyük faiz artışı" kabul edildiğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarının daha uzun süre artmaya devam edebileceğini, beklenenden daha yüksek seviyeye yükselebileceğini, sıkılaşma hızının ise yavaşlayabileceğini aktardı.

Dolar endeksi haftanın son işlem gününde kazançlarının büyük kısmını geri vererek haftayı yüzde 0,1 artışla 110,8'den tamamlarken, emtia fiyatları önemli yükseliş kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta altın yüzde 2,2, gümüş yüzde 8,2 ve platin yüzde 1,9, artış kaydetti.

ÇİN'İN 'SIFIR KOVİD-19' POLİTİKASINI TERK EDECEĞİNE YÖNELİK HABER AKIŞIYLA METALLER YÜKSELDİ

Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk edeceğine yönelik haber akışıyla geçen hafta metallerde de yükselişler görüldü.

Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 5,2, kurşun yüzde 5,2, alüminyum yüzde 4 ve nikel yüzde 7,1 değer kazandı.

Enerji emtialarına da sert yükselişler hakim oldu. Brent petrol yüzde 4,3, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da yüzde 13,6 artış kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, küresel petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Analistler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ve doğal gaza olan talebin uzun süre devam edeceğine dair beklentilerle doğal gaz fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

TARIM EMTİALARI DA HIZLI YÜKSELDİ

Tarım emtialarında da geçen hafta hızlı yükselişler görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,2, soya fasulyesi yüzde 4,4 ve pirinç yüzde 7,3 artış kaydetti.

Pamuk yüzde 15,1, kahve yüzde 0,4, şeker yüzde 5,1 ve kakao yüzde 5,7 değer kazandı.

Üretim tahminlerindeki düşüşle birlikte tarım emtialarında yukarı yönlü bir seyir izlenirken, buğday fiyatları da jeopolitik gelişmelerden etkilendi.

Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından yüzde 9 yükselerek 9 doların üzerini test eden buğday, daha sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek 8,4 doların üzerinde dengelendi.

"DOLAR ENDEKSİNDE GERİ ÇEKİLME VE VARLIK FİYATLARINDA TOPARLANMA YAŞANDI"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, merkez bankalarının faiz artırımlarının sonuna gelindiği ve artık yavaşlamaya başlayacağı beklentilerinin tüm piyasalarda etkili olduğunu belirtti.

Fed'in faiz kararını açıklamasıyla birlikte "en kötü geride kaldı" beklentisinin alımlarda etkili olduğunu ifade eden Ergezen, ''Bu nedenle dolar endeksinde geri çekilme ve varlık fiyatlarında toparlanma yaşandı.'' dedi.

Ergezen, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın mısır fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Pirinçteki yükselişe değinen Ergezen, üretimdeki düşüşün pirinç fiyatlarına yansımaya başladığını, pirinçte ihracat verilerinin de artış gösterdiğini kaydetti.

Ergezen, dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı Brezilya'da da kahve ihracatının artış gösterdiğini vurguladı.