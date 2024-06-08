En acı realite şov Alec Baldwin'den
Bir çocuğu annesiz bırakan setteki ölümlü kazanın henüz aklanmadığı yargılaması sürerken, mutlu aile hayatını gözler önüne serecek realite şova hazırlanan Alec Baldwin… Gelişi büyük heyecan yaratan Jose Mourinho'nun kameralardan uzak ailesi… Parlak bir oyuncusu olamadığı Hollywood'a yönetmen olarak giriş yapan Madonna… İşte haftaya damga vuran renkli olaylar…
Birinin hayatını kaybetmesine yol açan bir olayın tam ortasındaysanız, suçlu ya da suçsuzluğunuz henüz kanıtlanmamışken, biraz sessizliğe gömülmek daha mı iyi olurdu? Evet, bu soruyu Alec Baldwin için soruyorum. Hatırlarsınız, yapımcısı ve başrol oyuncusu olduğu ‘Rust’ filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olmuştu Baldwin. Yargılanmaya devam ediyor. Elbette masumiyet karinesini göz önünde bulundurarak “Zaten suçlusun, ne işin var ortalıkta?” demeyeceğiz. Ama eşi Hilaria ve yedi çocuğuyla birlikte aile hayatını gözler önüne serecekleri bir realite şova hazırlandıklarını öğrenince “Bir dur” demek hakkımız. “Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edemezsin!”
BİR HAFTA SONRA CADILAR BAYRAMI’NI BİLE KUTLADILAR
Tabii 2021’de henüz bu şoke edici olayın üstünden bir hafta geçmişken Alec -Hilaria Baldwin çiftinin yavrularıyla birlikte Cadılar Bayramı kostümleri içinde sosyal medyadan poz paylaşmaları kadar tuhaf olamazdı hiçbir şey. Çocukları mutlu etmek için yaptıklarını ima ettiler elbette. Çocukları sosyal medyadan paylaşmadan da mutlu edebilirsiniz, değil mi ama?
Olay sonrası katıldığı TV programında "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" derken gözyaşı dökmesi, ortada bir hiç uğruna ölen bir insanın ardından annesiz kalan çocuğun acısını hafifletmiyor. Ama henüz kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu netleşmeden, her şey yolundaymış gibi davranılan acı bir realite şova hazırlanılıyor.
EN GÜZEL BABALIK TAVSİYESİ
Blake Lively ile Ryan Reynolds’ın dört çocuğu var. Çocuklarını o kadar kameralardan uzak büyütüyorlar ki son iki çocuklarının hiç kamuoyuna sunulan fotoğrafı yok. James (8), Inez (7), Betty’nin (4) ardından geçen yıl dünyaya gelen çocuklarının adı bile bilinmiyor.
Özel tutmaya özen gösterdiği aile hayatında çıkardığı en büyük dersi, son verdiği röportajda anlattı Reynolds: İnsanlar çocuklarıyla sadece galibiyetleri hakkında konuşmaya meyilli. Ama özellikle çocuklarınızın kaybettiğinizi bilmesinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların sadece “Babam başardı” diye bir şey duymamaları lâzım. Çünkü kazandığınızdan çok daha fazlasını kaybedersiniz.
Bu olgunluğa şapka çıkarmayalım da ne yapalım?
OYUNCUSU OLAMADIĞI HOLLYWOOD’A YÖNETMEN OLUYOR
Madonna, sahnelerin yıldızlığında beyazperde yıldızlığına soyunuyor. Ama yönetmen koltuğunda… Kendi hayatını kendi anlatacak. Ama biyografik filmde onu, Julia Garner canlandıracak. Çıktığı uzun dünya turnesi nedeniyle film projesi rafa kaldırılmıştı ama yeniden hazırlıklar başlıyor. Freddie Mercury'nin 'Bohemian Rhapsody'sinden, Elton John'un 'Rocketman'inden daha iyisini yapmak istediği söyleniyor Madonna’nın. Sonucu bekleyip göreceğiz elbette. Ama elimizde şöyle bir veri var.
Griffin Dunne, bu hafta yaptığı bir söyleşide Madonna ile 1987'de başrolleri paylaştığı 'Who's That Girl'ü "mizahsız bir komedi" olarak nitelendirdi ve bu filmin kariyerinde düşüşe yol açtığını söyledi. “Bu film bir gişe felaketiydi” diyerek yıldızının bu filmden sonra parlamadığını anlattı. Film, o yıl ABD gişesinde 7.3 milyon dolar hasılat elde etmişti. Sadece Dunne'a değil, aynı zamanda Madonna'nın Hollywood yıldızı olma hayallerine de darbe indirmişti. Ama Madonna, başrol olarak 1996 yapımı ‘Evita’ filmiyle yeniden şansını denediğinde bu kez 141 milyon dolarlık hasılata katkı sunmuştu. Ama Hollywood kariyerini orada bıraktı Madonna. Yıllar sonra yeniden kolları sıvıyor…
MOURINHO ÇILGINLIĞI
Dünyanın en başarılı beş teknik direktöründen biri olarak kabul edilen Portekizli Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'nin başına gelişi büyük bir heyecan yarattı. Türkiye'ye geleceğinin öğrenilmesinden sonraki iki gün içinde sosyal medyadaki takipçi sayısı 600 bin artarak 4 milyon 900 bine yükseldi. İmzanın atılmasından bu yana da 5,2 milyon takipçiye ulaştı Mourinho. Popülaritesi git gide artan teknik direktörün futboldaki başarısı çok konuşulurken bir yandan da özel hayatı merak edildi.
Kendini “Özel biri” olarak nitelendiren Mourinho’nun iki çocuklu bir aile hayatı var. “Özel olma” özelliğinin oğluna da bulaşmasını dilemiş olacak ki ona kendi adını vermiş. Oğlunun adı, Jose Mario Mourinho Jr. Angola doğumlu eşi Matilde 'Tami' Faria ile henüz ergenlik çağındayken Portekiz'in Setúbal kentinde tanışmış ve 1989'da evlenmişler. Eşi Matilde de kendini özel hissediyor olmalı ki, kızlarına da anneleri gibi olsun diye Matilde adını uygun görmüşler.
Aile hayatına önem verdiğini her fırsatta vurgulayan Jose Mourinho'nun çocukları ve eşi, teknik direktörün ününe ve popülerliğine rağmen fazla kamera önünde görülmüyor. 28 yaşındaki kızı Matilde, mücevher ve aksesuar ticareti yapan bir girişimci. Jose Jr. da babasının izinden giderek kariyerine futbolcu olarak başlamış. Fulham takımıyla iki yıllık sözleşme yapan Jose Jr. 2017'de kalecisi olduğu takımdan ayrılmış.