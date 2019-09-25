Olası İstanbul depremi gerçekleştiğinde İstanbulluların kriz anında güvenle toplanacağı, yemek, su, tuvalet gibi ihtiyaçlarını belirli bir süre karşılayacağı ve gerekli yardımı bekleyeceği alanlar olarak bilinen deprem toplanma alanlarının başını kent içi parklar çekiyor. Fakat İstanbul’daki hızlı yapılaşma akla ‘Deprem olduğunda nerede toplanacağız’ sorusunu getiriyor.

TMMOB’nin (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) paylaştığı veriler de bu endişeleri destekler nitelikte. Şöyle ki; TMMOB’nin açıkladığı bilgilere göre; İl Afet Koordinasyon Kurulu, 1999 depreminden sonra İstanbul’da 496 afet toplanma alanı belirlemişti. Ancak 2016’ya gelindiğinde bu sayının 77’ye düştüğü ortaya çıktı.

Peki bu toplanma alanlarına ne oldu? İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, İstanbul’daki toplanma alanlarının AVM’ye, otele, rezidansa dönüştüğünü, kiminin üstünden köprü, yol geçtiğini söylüyor.

AFAD’ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 2016 verilerine göre ise; İstanbul’da toplam 2354 toplanma alanı var. En çok toplanma alanı Ümraniye (132),Ataşehir (121),Silivri (119) ve Kartal’da (100) bulunuyor. En az ise Şile (14),Başakşehir (12),Zeytinburnu (22),Beyoğlu (27) ve Esenyurt’ta (19).

"YENİKAPI VE MALTEPE TOPLANMA ALANI OLAMAZ"

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, İstanbul’daki toplanma alanlarının tespitiyle ilgili yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “1999 depreminin ardından İl Afet Koordinasyon Kurulunca, 496 toplanma alanı tespit edilmişti. Şu anda ise koca kentte toplam 77 adet toplanma alanı kaldı. Toplanma alanlarına AVM, rezidanslar yapıldı. 1 Mart 2018’de İstanbul Valiliği kentte 2 bin 850 toplanma alanı olduğunu açıklamıştı. Ancak açıklanan toplanma alanları arasında küçücük çocuk bahçeleri, cami avluları, apartmanların bazı dış avluları bile vardı. Önce, toplanma alanı nedir onu anlamamız lazım. Deprem toplanma alanı, üzerinde konteyner ve çadırların kurulabileceği, elektrik, su, ısınma, duş tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanabileceği büyük ve geniş alanlardır. Yenikapı ve Maltepe dolgu alanları da toplanma alanı olamaz. 1999 depreminde Değirmendere örneğini herkes hatırlasın. Siz dolduruyorsunuz, doğa geri alır. Toprakta kayma olabilir, denize kayma olabilir. Toplanma alanlarında hiçbir altyapı hazırlığının olmaması da düşündürücü…”

BİLİNEN TOPLANMA ALANLARI



Taksim Gezi Parkı, Beşiktaş’ta Maçka Demokrasi Parkı, Fındıklı, Şair Nedim, Abbasağa, Balmumcu, Bebek Aşiyan Parkı, Ulus Parkı, Yıldız Parkları, Fatih Gülhane Parkı, Sarıyer’de Emirgan Parkı, Kadıköy Göztepe, Moda ve Özgürlük Parkları, Üsküdar Millet Parkı, Başakşehir’de Bahçeşehir Park Gölet, Kartal Dragos Sahili, Çekmeköy Doğa Parkı, Bakırköy Botanik Parkı, Ataşehir’de Mehmet Akif Ersoy Parkı, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı, Eyüp Mostar Parkı ve Rami Kışlası, Şişli 75. Yıl Çocuk Parkı, Avcılar Denizköşkler Sahil Parkı.