En çok kazanan voleybolcular arasında yer alıyor! İşte Ebrar Karakurt'un hayatı!

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 bir sonuç ile mağlup ederek şampiyonluk unvanını alan Filenin Sultanları olmuştu. Takımda forma terleten, en gözde oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt hayat hikayesiyle voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Ebrar Karakurt'un başarılarla dolu hayat öyküsü...