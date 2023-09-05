En çok kazanan voleybolcular arasında yer alıyor! İşte Ebrar Karakurt'un hayatı!
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-2'lik bir galibiyet sonucu altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu. Takımın en skorer oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt, başarılı performansının yanında özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. İşte Ebrar Karakurt'un başarı dolu hayat hikayesi...
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 bir sonuç ile mağlup ederek şampiyonluk unvanını alan Filenin Sultanları olmuştu. Takımda forma terleten, en gözde oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt hayat hikayesiyle voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Ebrar Karakurt'un başarılarla dolu hayat öyküsü...
17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'ne girerek voleybol kariyerine adım attı. Pasör çaprazı pozisyonunda görev alan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
Yeteneği fark edilen Ebrar Karakurt, kısa bir süre sonra A Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmaya ve zaman zaman maçlarda forma giymeye başladı.
U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonluğu yaşayan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" unvanının sahibi oldu.
2018 yılında VakıfBank A Takımı'na çıkmayı başaran yetenekli voleybolcu Ebrar Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.
Mayıs 2021'den beri İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten Ebrar Karakurt, takımla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1.96 boyu olan Ebrar Karakurt, en çok kazanan 20 voleybolcu arasında Zehra Güneş ile birlikte yer alıyor.
Sık sık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Ebrar Karakurt'un koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinmektedir.