En değerli 500 banka belli oldu 0:00 / 0:00

Dünya genelindeki en değerli 500 finans kuruluşu belli oldu. Buna göre dünyanın en değerli bankası Çin merkezli ICBC oldu. Marka değerleme ve strateji danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Brand Finance’in yayımladığı 'Banking 500 2021' raporunda ICBC'nin değeri 72.8 milyar dolar olarak açıklandı.

Listenin ilk 10 basamağı ABD'li ve Çinli bankalar arasında eşit bölüşülmüş durumda. İlk üçte ise Çinlilerin ağırlığı görülüyor. China Construction Bank yaklaşık 60 milyar dolarlık değer ile en değerli ikinci banka olurken, Agricultural Bank Of China ise 53.1 milyar dolarlık değer ile üçüncü sıradı. Dördüncü sırada da yine Çin merkezli finans kuruluşu Bank of China yer alıyor. Böylece listenin ilk dört sırasının 2021'de değişmemesi dikkat çekiyor.

En değerli bankalar listesinin ilk 10 sırasında yer alan diğer bankalar ise Bank of America, Citi, Wells Fargo, Chase, Jp Morgan ve China Merchants Bank olarak açıklanıyor.

Banking 500 2021'in ilk 10 basamağı şu şekilde;

2021 SIRASI 2020 SIRASI BANKA ADI 2021 MARKA DEĞERİ ($) 2020 MARKA DEĞERİ ($) 1 1 ICBC 72.8 milyar 80.8 milyar 2 2 China Construction Bank 59.6 milyar 62.6 milyar 3 3 Agricultural Bank Of China 53.1 milyar 54.7 milyar 4 4 Bank of China 48.7 milyar 50.6 milyar 5 6 Bank of America 32.8 milyar 35.4 milyar 6 7 Citi 32.2 milyar 33.1 milyar 7 5 Wells Fargo 31.8 milyar 40.9 milyar 8 8 Chase 28.8 milyar 31.3 milyar 9 10 Jp Morgan 23.6 milyar 22.8 milyar 10 9 China Merchants Bank 21 milyar 22.9 milyar

TÜRKİYE'DEN 9 BANKA LİSTEYE GİRDİ

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede, Türk bankaları da yer aldı. Listede bu yıl da 9 Türk bankası yer aldı. 'Banking 500 2021' raporunda, marka değeri en yüksek Türk bankası İş Bankası oldu. Listede 197'inci sıradan 170'i basamağa yükselen İş Bankası'nı, listenin 171'inci sırasında yer alan Garanti BBVA izledi.

Ziraat Bankası 191'inci sırada yer alırken, Akbank 195, Yapı Kredi 207, Vakıfbank 275, Halkbank 308, Denizbank 357 ve TEB 478'inci sırada listede yer aldı.

'Banking 500 2021' raporunda yer alan Türk bankalarının son bir yıl içindeki sıra değişimleri şu şekilde;

2021 SIRASI 2020 SIRASI BANKA ADI 170 197 İş Bankası 171 153 Garanti BBVA 191 147 Ziraat Bankası 195 188 Akbank 207 201 Yapı Kredi 275 299 Vakıfbank 308 323 Halkbank 357 331 Denizbank 478 441 TEB