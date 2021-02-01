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HaberlerParaEn değerli 500 banka belli oldu - haberler
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En değerli 500 banka arasına 9 Türk girdi

Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Banking 500 2021' raporuna göre, listenin ilk 10 basamağı Çinli ve ABD'li bankalardan oluşuyor. Çinli finans kuruluşları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk dört sırasını elde etmiş durumda. Rapora göre, dünyanın en değerli bankası 72.8 milyar dolar ile Çin merkezli ICBC oldu. Listeye Türkiye'den ise 9 banka dahil oldu. Marka değerini en fazla yükselten Türk bankası İş Bankası oldu. İş Bankası listede 197'inci sıradan 170'inci basamağa yükseldi

En değerli 500 banka belli oldu - haberler
En değerli 500 banka belli oldu
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Dünya genelindeki en değerli 500 finans kuruluşu belli oldu. Buna göre dünyanın en değerli bankası Çin merkezli ICBC oldu. Marka değerleme ve strateji danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Brand Finance’in yayımladığı 'Banking 500 2021' raporunda ICBC'nin değeri 72.8 milyar dolar olarak açıklandı.

Listenin ilk 10 basamağı ABD'li ve Çinli bankalar arasında eşit bölüşülmüş durumda. İlk üçte ise Çinlilerin ağırlığı görülüyor. China Construction Bank yaklaşık 60 milyar dolarlık değer ile en değerli ikinci banka olurken, Agricultural Bank Of China ise 53.1 milyar dolarlık değer ile üçüncü sıradı. Dördüncü sırada da yine Çin merkezli finans kuruluşu Bank of China yer alıyor. Böylece listenin ilk dört sırasının 2021'de değişmemesi dikkat çekiyor.

En değerli bankalar listesinin ilk 10 sırasında yer alan diğer bankalar ise Bank of America, Citi, Wells Fargo, Chase, Jp Morgan ve China Merchants Bank olarak açıklanıyor.

Banking 500 2021'in ilk 10 basamağı şu şekilde;

2021 SIRASI2020 SIRASIBANKA ADI2021 MARKA DEĞERİ ($)2020 MARKA DEĞERİ ($)
11ICBC72.8 milyar80.8 milyar
22China Construction Bank59.6 milyar62.6 milyar
33Agricultural Bank Of China53.1 milyar54.7 milyar
44Bank of China48.7 milyar50.6 milyar
56Bank of America32.8 milyar35.4 milyar
67Citi32.2 milyar33.1 milyar
75Wells Fargo31.8 milyar40.9 milyar
88Chase28.8 milyar31.3 milyar
910Jp Morgan23.6 milyar22.8 milyar
109China Merchants Bank21 milyar22.9 milyar

TÜRKİYE'DEN 9 BANKA LİSTEYE GİRDİ

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede, Türk bankaları da yer aldı. Listede bu yıl da 9 Türk bankası yer aldı. 'Banking 500 2021' raporunda, marka değeri en yüksek Türk bankası İş Bankası oldu. Listede 197'inci sıradan 170'i basamağa yükselen İş Bankası'nı, listenin 171'inci sırasında yer alan Garanti BBVA izledi.

Ziraat Bankası 191'inci sırada yer alırken, Akbank 195, Yapı Kredi 207, Vakıfbank 275, Halkbank 308, Denizbank 357 ve TEB 478'inci sırada listede yer aldı.

'Banking 500 2021' raporunda yer alan Türk bankalarının son bir yıl içindeki sıra değişimleri şu şekilde;

2021 SIRASI2020 SIRASIBANKA ADI
170197İş Bankası
171153Garanti BBVA
191147Ziraat Bankası
195188Akbank
207201Yapı Kredi
275299Vakıfbank
308323Halkbank
357331Denizbank
478441TEB

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