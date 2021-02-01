En değerli 500 banka belli oldu

Dünya genelindeki en değerli 500 finans kuruluşu belli oldu. Buna göre dünyanın en değerli bankası Çin merkezli ICBC oldu. Marka değerleme ve strateji danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Brand Finance’in yayımladığı 'Banking 500 2021' raporunda ICBC'nin değeri 72.8 milyar dolar olarak açıklandı.
Listenin ilk 10 basamağı ABD'li ve Çinli bankalar arasında eşit bölüşülmüş durumda. İlk üçte ise Çinlilerin ağırlığı görülüyor. China Construction Bank yaklaşık 60 milyar dolarlık değer ile en değerli ikinci banka olurken, Agricultural Bank Of China ise 53.1 milyar dolarlık değer ile üçüncü sıradı. Dördüncü sırada da yine Çin merkezli finans kuruluşu Bank of China yer alıyor. Böylece listenin ilk dört sırasının 2021'de değişmemesi dikkat çekiyor.
En değerli bankalar listesinin ilk 10 sırasında yer alan diğer bankalar ise Bank of America, Citi, Wells Fargo, Chase, Jp Morgan ve China Merchants Bank olarak açıklanıyor.
Banking 500 2021'in ilk 10 basamağı şu şekilde;
|2021 SIRASI
|2020 SIRASI
|BANKA ADI
|2021 MARKA DEĞERİ ($)
|2020 MARKA DEĞERİ ($)
|1
|1
|ICBC
|72.8 milyar
|80.8 milyar
|2
|2
|China Construction Bank
|59.6 milyar
|62.6 milyar
|3
|3
|Agricultural Bank Of China
|53.1 milyar
|54.7 milyar
|4
|4
|Bank of China
|48.7 milyar
|50.6 milyar
|5
|6
|Bank of America
|32.8 milyar
|35.4 milyar
|6
|7
|Citi
|32.2 milyar
|33.1 milyar
|7
|5
|Wells Fargo
|31.8 milyar
|40.9 milyar
|8
|8
|Chase
|28.8 milyar
|31.3 milyar
|9
|10
|Jp Morgan
|23.6 milyar
|22.8 milyar
|10
|9
|China Merchants Bank
|21 milyar
|22.9 milyar
TÜRKİYE'DEN 9 BANKA LİSTEYE GİRDİ
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede, Türk bankaları da yer aldı. Listede bu yıl da 9 Türk bankası yer aldı. 'Banking 500 2021' raporunda, marka değeri en yüksek Türk bankası İş Bankası oldu. Listede 197'inci sıradan 170'i basamağa yükselen İş Bankası'nı, listenin 171'inci sırasında yer alan Garanti BBVA izledi.
Ziraat Bankası 191'inci sırada yer alırken, Akbank 195, Yapı Kredi 207, Vakıfbank 275, Halkbank 308, Denizbank 357 ve TEB 478'inci sırada listede yer aldı.
'Banking 500 2021' raporunda yer alan Türk bankalarının son bir yıl içindeki sıra değişimleri şu şekilde;
|2021 SIRASI
|2020 SIRASI
|BANKA ADI
|170
|197
|İş Bankası
|171
|153
|Garanti BBVA
|191
|147
|Ziraat Bankası
|195
|188
|Akbank
|207
|201
|Yapı Kredi
|275
|299
|Vakıfbank
|308
|323
|Halkbank
|357
|331
|Denizbank
|478
|441
|TEB
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