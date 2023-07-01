Vaiz, müezzin ve imam-hatip maaşları Temmuz ayında yapılacak memur zammının ardından şekillenecek. 2023 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkı ve memur toplu sözleşme zammı ile Temmuz memur maaş zammı 3 Temmuz'da netleşecek. Ocak ayında yapılan memur zammının ardından imam-hatip emekli memur maaşları bin 476 TL'den 10 bin 513 TL oldu. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi. Memur zammı için gözler TBMM'ye çevrilirken "2023 Temmuz zammıyla vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 en düşük ve en yüksek imam maaşları...