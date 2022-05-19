“EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI 36.5 LİRA OLACAK”

Habertürk’ten Finans Editörü Rahim Ak’ın sigara zammıyla ilgili yazısı şu şekilde; “Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırıldığı için bu temmuzda en ucuz sigara fiyatı 40 liraya yaklaşabilir. 4 ayda yüzde 39 gelen ÜFE 2 ay daha aynı hızla yükselirse yüzde 60 olabilecek. 6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada maktu vergi 14.4 liradan 23.03 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan vergi en az 23.03 olacak. Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece en düşük sigara fiyatı 36.5 lira olacak. Yani hiç bir sigara 36.5 liranın altında satılamayacak. Bir de yüzde 18'lik KDV'yi dikkate almakta fayda var. 36.5 liralık tutar en düşük vergi şu anda 22,8 lira düzeyinde.”