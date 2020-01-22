Acı sözler facebook ortamında paylaşıldığı gibi Acı Sözler Twitter hesabından da paylaşılabilmektedir.. Acı sözler 2020 yılında da bu sitelerde sık sık gördüğümüz sözlerden olacaktır. Bazen bu acı sözler kısa olabileceği gibi bazen de uzun olabilmektedir. Acı Sözler Whatsapp üzerinden de mesaj olarak gönderilebilmektedir. Anlamlı acı sözler kime söylenir derseniz bu gibi acı sözler sevgiliye söylenebilir, dosta, arkadaşa ve yakın kişilere de bu sözler söylenebilir. Ancak bunları söylerken de çok aşırıya kaçmamak gerekir. Karşı tarafa mesaj vereceğim derken onu büsbütün kaybetme durumu da karşımıza çıkabilir.
Duygusal 50 Acı Sözler
- Bir insan acıdan delirdiğinde, diğerleri onun acısını değil, deliliğini görürler.
- Ve bazıları yokken bile vardır. Fazlasıyla.
- Sev ama mevsimlik olmasın. Yazın açıp, kışın solmasın.
- Yalnız olmak, yanlış bir kalpte olmaktan iyidir.
- Her şeyi içine atarsın da kendini atacak yer bulamazsın.
- Özür dilerim gözlerim. Ben sevdim sen ağladın.
- Bazı insanlar yağmuru hisseder. Diğerleri ise sadece ıslanır.
- Hatırlayıp da üzüleceğine, unut da yüzün gülsün.
- Belki yağmura gerek kalmazdı insanlar bu kadar kirli olmasaydı.
- En sağır edici ses, acı çeken bir kadının suskunluğudur.
- Sanki tüm hayatım boyunca yanlış melodiyle dans etmiş gibiyim.
- Toprak, sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokar?
- Anlatamıyorum ki ben derdimi, gözlerine bakıp konuşamıyorum ki.
- Aramızda bir harfin lafımı olur sevgilim? Ha g’ittin’ Ha ‘ittin’.
- Mendil satan çocuğun burnunu koluyla silmesi kadar acımasız bu hayat…
- İnandığım değerler değişmedi, inandığım insanlar değişti sadece.
- Ağlaya ağlaya geldiğin bu dünyada güle oynaya yaşayacağımı kim söyledi?
- Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.
- En çok güvendiklerimiz öğretiyor bize, kimseye güvenmememiz gerektiğini.
- Gözlerine baktığımdaki hissettiğim duygunun. Allah belasını versin.
- Ecelle sözlü kaderle nişanlıyız. Tesadüfen doğduk ama yaşamak zorundayız.
- Öpüşmenin aşk sanıldığı bu devirde yalnızlığımla gurur duyuyorum.
- Şimdi söndü ışık sustu dudağımdaki sen çalan ıslık. Dünya ahiret acımsın artık.
- Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız.
- Beni hep yanlış anladın zaten sen. ‘Geleceğim’ ol demiştim, ‘gel ecelim’ ol değil.
- Kimseyi gözyaşlarınızı yorganın altında pijamanızın koluyla silecek kadar sevmeyin.
- Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.
- Bana yaşattıklarının hepsini inşallah sen de bir gün yaşar ve beni o zaman anlarsın.
- Üç kelimeden fazla gelemedim sana, aşk’tın acı’m oldun. Alaattin Çağıl
- Sevdiklerinizi incitmeyin. Çünkü onları bir gün incitmek için bile bulamayabilirsiniz.
- Hiç kimseye acınızı göstermeyin. Çünkü ateşinize odun atacak kişi var.
- Herkes güzel bir hikâyenin konusu olabilir ama bu mutlu olacağı anlamına gelmez.
- Her tesadüf bir başlangıçtır; finali sen oynarsın, perdeyi kader kapatır.
- Ne çok isterdim bir atkı olmayı üşüdüğünde boynuna sarılmayı benimki de hayal işte.
- Seni seviyorum diyenin aşkından şüphe et. Çünkü Aşk sensiz ve dilsizdir.
- Eski yaralarımızın acılarını dindirecek şefkatli bir el beklerken, yeni yaralar sahibi olduk.
- Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim nasıl? Diye soruyorlar. Öldü galiba diyorum, çünkü ömrü yettiği kadar yanımda olacaktı.
- Mutluluğu herkesle paylaşabilirsin ama acıyı paylaştığın insanlar özeldir.
- Ve öyle bir konuş ki bir şehir gibi mesela İstanbul gibi de ki ölümüne kadar seveceğim seni.
- Belki hiç bir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi.
- Çocuk olsam yeniden… Bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim; çok koştuğum zaman çarpsa.
- Acıtıyor değil mi? En çok önemsendiğin insan tarafından göz ardı edilmek.
- Dünya unutursa dönmeyi, rüzgar unutursa esmeyi, aşıklar unutursa sevmeyi, belki o zaman unuturum seni.
- Bir göz bir göze neler anlatır bilmem ama bir söz bir gözü yıllarca ağlatır.
- Bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma ben hep gülerim ve gülerken kimse yalan olduğunu anlamaz.
- Ne zor değil mi yüreğinde aşk diye taşıdığına yabancı olmak. Alaattin Çağıl
- Sanmayın ki mutluyum. Attığım her adımda eceli bekliyorum, konuştuğum her kelimede ölümü sayıklıyorum.
- Önce sevdiğin terk eder seni ardından uykun. Sonra ne sevdiğin gelir ne uykun.
- Şu dünyada iki tane kör gördüm biri biri seni sevip de görmeyen sen biride senden başkasını görmeyen ben.
- Nokta koyduysan bir kere, çevirmeyeceksin onu virgüle. Ne soru kalmalı ne de tek bir soru işareti geriye.
- Yürek söz vermişse dönülmez. Yâre gönül vermişse inkâr edilmez. Bizde yürek zedelenir ama sevgiliye ihanet edilmez.
- İnsanların arkasından konuşabilen üç kuruşluk insanlara bir tek sözüm var; Bozuk para daima ses çıkarır.
YORUMLAR