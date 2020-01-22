Acı sözler facebook ortamında paylaşıldığı gibi Acı Sözler Twitter hesabından da paylaşılabilmektedir.. Acı sözler 2020 yılında da bu sitelerde sık sık gördüğümüz sözlerden olacaktır. Bazen bu acı sözler kısa olabileceği gibi bazen de uzun olabilmektedir. Acı Sözler Whatsapp üzerinden de mesaj olarak gönderilebilmektedir. Anlamlı acı sözler kime söylenir derseniz bu gibi acı sözler sevgiliye söylenebilir, dosta, arkadaşa ve yakın kişilere de bu sözler söylenebilir. Ancak bunları söylerken de çok aşırıya kaçmamak gerekir. Karşı tarafa mesaj vereceğim derken onu büsbütün kaybetme durumu da karşımıza çıkabilir.

Duygusal 50 Acı Sözler