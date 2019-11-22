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'En gelişmiş füze'nin yaratıcılarına Putin'den madalya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Kremlin'de, 'dünyanın en gelişmiş nükleer silahı' olarak adlandırılan 'Burevestnik'in denemeleri sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden bilim adamları için tören düzenledi. Putin törende eşlerine, ölen uzmanlar adına 'cesaret madalyası' verdi.

Putin'den 'kahramanlara' madalya

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ağustos ayında Nyonoska Test Sahası'nda yaşanan kazada hayatını kaybeden bilim insanları için tören düzenlendi.

Kremlin'de düzenlenen törende bir konuşma yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamada ölen 5 bilim adamının, 'dünyanın en gelişmiş silah sistemi' üzerinde çalıştığını vurguladı.

Törende eşlerine ölen bilim adamları adına 'cesaret madalyası' takan Putin, "Onlar kararlı bir şekilde, eşi benzeri olmayan bir silah geliştirmek için çalıştılar" diye konuştu. Ölen bilim adamlarının Rusya'nın güçlenmesine büyük katkılarda bulunduklarının altını çizen Putin, onların bıraktığı çalışmaları kaldığı yerden sürdüreceklerini dile getirdi.

8 Ağustos'ta, Rusya nükleer enerji firması Rosatom'un geliştirdiği silahın roket denemeleri sırasında yaşanan patlama sonrasında çevreye radyasyon yayılmıştı.

MENZİLİ SINIRSIZ

NATO'nun 'Skyfall' adını verdiği 'Burevestnik' füzesi, Rus uzmanlar tarafından dünyanın en gelişmiş nükleer silahı olarak tanımlanıyor.

Sınırsız menzile sahip olduğu iddia edilen füzenin nükleer güçle çalıştığı ve dünyanın çevresinde günlerce dolaşabildiği iddia ediliyor.

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