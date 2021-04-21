2021'in En güzel 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en iyi 23 nisan şiirlerini hazırladık. İşte 2-3-4 kıtalık 23 nisan şiirleri, mesajları ve sözleri....