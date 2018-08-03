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ÖYKÜ: Hikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay.

ÖZBEN: Bireyin kendi varlığı; Gerçek ben anlamında.

ÖZDE: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan.

ÖZDEN: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili.

ÖZEN: Büyük hassasiyet göstermek.

ÖZGE: Yabancı. İyi, güzel. Cana yakın, şakacı. Yürekli, gözü pek.

ÖZGEN: Başına buyruk. Rahat. Özü geniş. Kuzu kulağı otunun filizi.

ÖZGÜL: Gerçek gül, benim gülüm anlamında.

ÖZGÜR: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür.

ÖZLEM: Bir şeye karşı duyulan istek, bir kimseyi ya da bir şeyi görme, kavuşma isteği; Hasret.